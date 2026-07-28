Impacto en Misiones: productores yerbateros le piden a Passalacqua una ley para evitar el colapso

Productores, tareferos y cooperativas de Misiones solicitarán al gobernador Hugo Passalacqua que impulse una Ley de Emergencia Yerbatera ante el derrumbe de los ingresos del sector primario y la falta de una respuesta eficaz frente a la desregulación nacional.

Las organizaciones se reunirán el próximo jueves 30 de julio con el mandatario para entregarle el proyecto y reclamar herramientas provinciales que eviten el cierre de pequeñas explotaciones, la reducción de las cosechas y la pérdida de jornadas laborales.

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Desregulación en la yerba mate

La iniciativa fue preparada después de que el Gobierno nacional ratificara que no devolverá al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada. Esa atribución había sido eliminada por el DNU 70/2023.

Según publica NA las entidades consideran agotadas las gestiones ante la Casa Rosada y sostienen que la Provincia conserva competencias para adoptar medidas transitorias de protección sobre su principal economía regional.

Un cálculo difundido por los productores ubicó en $473 el costo de producir un kilogramo de hoja verde durante junio. En algunas zonas, denunciaron pagos de apenas $170 por kilo puesto en secadero, además de plazos que demoran la percepción del dinero y deterioran aún más su valor.

Las cifras corresponden a estimaciones sectoriales y deberán ser auditadas por el Ministerio del Agro. Más del 85 por ciento de la producción argentina de hoja verde se concentra en Misiones. La cadena sostiene a miles de pequeños productores, trabajadores rurales, secaderos, cooperativas, transportistas y comercios, por lo que el deterioro se traslada rápidamente a decenas de municipios.

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"Mercado concentrado"

Passalacqua cuestionó en reiteradas oportunidades la política nacional y sostuvo que un valor justo para el productor debía ser muy superior al fijado por el mercado. También promovió créditos y programas sectoriales. No obstante, el hecho de que las organizaciones deban llevarle ahora una ley de emergencia demuestra que esas medidas no lograron estabilizar la actividad.

El proyecto todavía no fue difundido en su versión definitiva. Sus impulsores adelantaron que buscará crear herramientas excepcionales y establecer referencias que reduzcan el desequilibrio entre productores e industrias. Corresponderá al Ejecutivo explicar cuáles de esas medidas puede aplicar legalmente, cuánto costarían y qué controles evitarán que los beneficios queden concentrados.

La desregulación dejó el precio en manos de un mercado concentrado. Ahora los pequeños productores le piden al Gobierno provincial que utilice las facultades que todavía conserva antes de que la crisis se transforme en un proceso irreversible.

Fuente: NA.