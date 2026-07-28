Giro en el caso de un hospital de Corrientes: la mujer admitió que inventó el embarazo y archivan la causa

Un drástico e inesperado giro se produjo en la causa judicial que investigaba la presunta desaparición y sustracción del cuerpo de un lactante en el hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal de la ciudad de Corrientes. La mujer que había radicado la denuncia pública y judicial se retractó formalmente de sus dichos ante las autoridades judiciales y reconoció que nunca estuvo embarazada, razón por la cual la Unidad Fiscal interviniente dispondrá el archivo inmediato del legajo.

Dramático caso en Corrientes: denuncian la desaparición del cuerpo de un bebé en el hospital Vidal

El avance procesal fue confirmado este martes por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 6 (UFIC) de Capital, Gustavo Roubineau. La resolución se dio tras una audiencia presencial entre el funcionario judicial y la joven, en la cual la denunciante admitió las inconsistencias del caso y consintió someterse a una junta psiquiátrica interdisciplinaria para recibir asistencia profesional.

"Frente a un cuadro donde no había una sola prueba ni dato objetivo que avalara su versión, me vi en la necesidad de tratar de contenerla. Estaba convencido de que se trataba de un tema de salud mental, de una situación que estaba en la cabeza de esta mujer pero que no tenía correlato en la realidad", explicó el fiscal Gustavo Roubineau.

"Le mostramos todas las contradicciones e inconsistencias y finalmente admitió que el hecho no existió: no hubo embarazo ni nacimiento", añadió a radio Nord.

Inconsistencias documentales y antecedentes

Durante la pesquisa previa, las autoridades de la Fiscalía cruzaron informes epidemiológicos y de registro civil tanto en la capital provincial como en la localidad de Monte Caseros, constatando la ausencia absoluta de historias clínicas, fichas de atención médica, actas de nacimiento o certificados de defunción a nombre de la mujer.

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Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal reveló que la investigación permitió detectar un episodio de características idénticas ocurrido en el año 2024, donde la misma joven había manifestado la supuesta pérdida de un hijo en circunstancias similares, sin que existieran registros sanitarios o administrativos que respaldaran sus dichos.

Tras la admisión de los hechos por parte de la involucrada y el compromiso firmado para abordar el cuadro a través de profesionales de la salud, el fiscal confirmó que cerrará el Legajo de Investigación Fiscal (LIF) iniciado tras las actuaciones de oficio de la fuerza policial en el hospital Vidal.

El drámatico relato que terminó siendo mentira

La mujer había declarado ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 6 (UFIC), a cargo del fiscal Gustavo Roubineau, que el bebé nació con seis meses de gestación el pasado 11 de marzo y permaneció bajo cuidados intensivos en el área de neonatología debido a complicaciones respiratorias.

El sábado 18 de julio, las autoridades médicas le informaron a la familia sobre el fallecimiento del menor. Sin embargo, la denunciante sostuvo que solo le permitieron visualizar el cuerpo a la distancia, sin posibilidad de tomar contacto directo. "Me dijeron que tenía que preparar la ropita del bebé y ahí comenzamos a hacer los trámites para el velatorio", relató en ese momento la madre ante las autoridades.

La situación dio un giro dramático el lunes posterior, cuando los familiares regresaron al centro asistencial para retirar la documentación correspondiente. "Nos dijeron que no había firmado el médico ni el director del hospital. Volvimos a la tarde y nos dijeron que el cuerpo del bebé no estaba, que no había ningún registro mío ni el acta de la firma de las visitas, no tenían nada", declaró la joven.