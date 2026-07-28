Terremoto en Japón: colapsó un shopping y hay un número "considerable" de muertos

Un fuerte terremoto sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla meridional de Kyushu, Japón, y provocó el colapso de un centro comercial, donde murió un "considerable número" de personas, según informó la televisión local. El sismo también dejó viviendas derrumbadas, decenas de heridos, incendios y un aviso de tsunami que fue levantado horas después.

El terremoto se registró a las 16.27 (hora local) y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, una zona de elevada actividad sísmica ubicada en el suroeste del país.

Según la cadena de televisión pública NHK, al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en un centro comercial de la localidad de Kashima, donde el derrumbe de parte de la estructura dejó atrapadas a varias personas. La cadena TBS informó que un "considerable número" de personas murió dentro del edificio, aunque las autoridades continuaban evaluando la magnitud de la tragedia.

Las imágenes difundidas mostraron el edificio con parte de sus paredes desprendidas y el techo colapsado, mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros.

La policía dijo a la AFP que no aún podía confirmar si había víctimas mortales en el centro comercial de la localidad de Kashima. Los servicios de emergencia habían señalado anteriormente que "varias personas" estaban atrapadas dentro del edificio después de que se derrumbara un piso.

Un mes después del doble terremoto en Venezuela, reconstruir vidas es el desafío pendiente

Las autoridades también informaron que al menos doce viviendas colapsaron en la prefectura de Kumamoto, donde el temblor alcanzó el nivel máximo (7) en la escala sísmica japonesa, que mide la intensidad de las sacudidas en la superficie.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi dijo a la prensa que había reportes de varias lesiones y daños en carreteras, puentes y edificios, así como apagones e incendios que afectaron a miles de hogares, aunque los detalles aún no están claros. Takaichi advirtió a las personas que cocinan que tengan cuidado con el fuego y con los fragmentos de vidrio roto.

Tras el terremoto principal se registraron varias réplicas, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta ante nuevos movimientos.

Inicialmente, las autoridades emitieron un aviso de tsunami para la zona costera, aunque la advertencia fue levantada horas más tarde al descartarse un riesgo mayor.

Un país acostumbrado a convivir con los terremotos

Japón está ubicado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. El país concentra cerca del 20% de los terremotos de magnitud 6 o superior registrados en el mundo debido a la interacción de cuatro grandes placas tectónicas.

Un potente sismo de 7,3 sacudió a México y Centroamérica: más de 30 réplicas, caos en las calles y evacuaciones masivas

El archipiélago, con una población cercana a 125 millones de habitantes, registra cada año cientos de terremotos. La magnitud de sus efectos depende de la ubicación del epicentro y de la profundidad del movimiento.

Más recientemente, el 20 de abril de este año, un terremoto de magnitud 7,7 afectó el norte de Japón, dejó al menos 10 heridos y sacudió edificios de gran altura en Tokio. Tras ese episodio, las autoridades emitieron una advertencia especial por un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8,0 o superior, que permaneció vigente durante una semana.

La prefectura de Kumamoto ya había sufrido un devastador terremoto en 2016, aquel desastre dejó 275 muertos y 2.739 heridos, además de importantes daños materiales. La población japonesa también conserva el recuerdo del terremoto y tsunami de 2011, una de las peores catástrofes de su historia reciente, que provocó unas 18.500 muertes y el accidente nuclear de Fukushima.

rm/fl