Giorgetta: "La mayor preocupación de los argentinos es que no llegan a fin de mes"

Santiago Giorgetta, director de la consultora Proyección, aseguró que “la mayor preocupación de los argentinos es que no llegan a fin de mes”.

“En primer lugar la preocupación de las familias argentinas es por llegar a fin de mes. Hoy tenemos el número más alto, uno de cada dos argentinos nos indica que esa es su principal preocupación, que no le alcanza la plata”, sostuvo en diálogo con Gustavo Sylvestre de Radio 10.

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Familias endeudadas

“Casi tres de cada cuatro argentinos y argentinas nos dicen que para llegar a fin de mes están endeudándose con distintos tipos de mecanismos de endeudamiento, pagar el mínimo de tarjeta, sacar créditos a través de las aplicaciones del teléfono, sacar créditos en financieras, en el banco, pedir prestado a un familiar”, enumeró.

“Ese es un número más que preocupante porque viene creciendo mes a mes”, remarcó Giorgetta.

Además señaló que “en términos de expectativas económicas, el gobierno está en problemas porque el 72% de los argentinos le dice que su situación económica familiar empeoró en los últimos seis meses”. “Casi tres de cada cuatro argentinos dicen que están peor que hace seis meses”, puntualizó.

Al referirse a la expectativa a futuro afirmó que “cada vez se reduce más”. “El gobierno estaba acostumbrado a tener números de entre el 40, 45% positivos sobre esos términos de pensar que el futuro va a ser mejor. Hoy se ubica en 36,5% de los argentinos que creen que su situación económica va a mejorar en los próximos seis meses. Ahí no tiene buenas noticias el gobierno”, agregó.

También recordó que “el gobierno había tenido un repunte durante el mes de junio respecto a la confianza”, pero que “volvió a caer en este mes de julio sobre todo por los indicadores económicos muy malos que vamos viendo de las familias”.

Giorgetta mencionó también que “la responsabilidad de lo que pasa en términos económicos por primera vez en estos últimos dos meses es más fuerte sobre el gobierno nacional que sobre el gobierno anterior”.

“La pesada herencia ya no tiene el mismo peso que tenía en los meses anteriores. Hoy casi el 45% de los argentinos cree que lo pasa en términos económicos es responsabilidad del gobierno, y el 59% cree que Argentina hoy atraviesa una crisis”, remarcó.

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Elecciones 2027

Al analizar el panorama electoral del próximo año, el consultor manifestó que “lo que se va a definir va a ser un anti versus otro anti”. “Va a haber una polarización, no vemos que haya lugar ni para outsider ni para el centro”, enfatizó.

“Medimos el antimileísmo versus el antiperonismo. Acá por ahí es la sorpresa porque el antimileísmo tiene más fuerza que el antiperonismo. El 40,1% de los argentinos está dispuesto a votar a cualquier candidato con tal que no gane Javier Milei, mientras que el 37% está dispuesto a votar a cualquier candidato con tal que no vuelva a ganar el peronismo. Esta es la novedad que tenemos en este mes”, aseveró Giorgetta.

Por último expresó que “la figura de la oposición más fuerte, más sólida, y hasta me atrevo a decir casi la única” es “sin dudas” la del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.

Al respecto indicó que “es un dirigente que tiene conocimiento casi al 100% a nivel nacional” y que “es el tercer dirigente político con mejor imagen, tiene casi 40 puntos de imagen positiva”

“Pero aparte de eso cuando lo medimos en términos electorales en lo que sería una posible primera vuelta, estamos hablando de un dirigente que dependiendo del mes tiene entre 32 y 35 puntos de intención de voto, pensando que otros dirigentes no llegan ni a la mitad de la intención de voto de Kicillof”, evaluó en otra parte de la entrevista.

“En términos de un posible balotaje o de un mano a mano con el presidente Milei, es el único que le genera una pelea, una disputa intensa, de mano a mano, donde este mes nos dio 39,9 a 39,9%, pero que se va sucediendo un punto arriba Kicillof, un punto arriba Milei”, concluyó Giorgetta.