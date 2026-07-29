Cataratas del Iguazú: cuál es el estado de los circuitos tras la muerte del joven turista neerlandés

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que este miércoles todos los circuitos se encuentran habilitados y abiertos en su normalidad luego de la muerte del turista neerlandés tras el vuelco de una embarcación durante una excursión en el lado brasileño de las Cataratas.

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Parque Nacional Iguazú

El hecho ocurrió durante una expedición en un barco en el que iban ocho personas, el cual volcó y provocó la muerte del joven neerlandés, Mark Lensink. Además de la víctima fatal, dos turistas holandeses resultaron heridos.

Luego de la triste noticia, circularon por redes sociales diversos videos de una abundante crecida en el caudal del agua, pero dichas imágenes serían antiguas. Desde el Parque Nacional Iguazú informaron que "todos nuestros circuitos están abiertos normalmente, sujeto a condiciones meteorológicas".

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Cómo estará el tiempo el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este miércoles una alerta amarilla por tormentas fuertes por la mañana, con mejoras por la tarde, aunque el mal clima continuará este jueves con tormentas aisladas.

La semana pasada, y durante varios días, la pasarela de la Garganta del Diablo permaneció cerrada y se prohibieron las excursiones al registrarse 10 millones de litros de agua por segundo, casi siete veces su promedio habitual de 1,5 millones, según publica NA.

Este panorama se detectó por las severas tormentas que azotan el noreste argentino y el sur de Brasil. En este caso, en las últimas horas trascendió un video de un tornado en el estado de Río Grande do Sul.