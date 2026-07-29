Alerta por estafas a afiliados del INSSSEP: llaman con la excusa de un reempadronamiento

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) alertó a sus afiliados por la circulación de llamados y mensajes en los que personas desconocidas solicitan datos personales con el argumento de realizar un supuesto reempadronamiento.

Desde el organismo provincial aclararon que actualmente no existe ninguna campaña de actualización de información y recomendaron desestimar cualquier comunicación que solicite datos sensibles en nombre de la obra social.

La maniobra fue detectada en distintos puntos de la provincia y, según indicaron las autoridades, tendría características de una acción organizada destinada a obtener información privada de los afiliados.

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El INSSSEP inició una denuncia judicial

El presidente del organismo, Rafael Meneses, informó que el INSSSEP ya presentó una denuncia formal ante la Justicia y que también solicitará la intervención de las áreas especializadas en delitos informáticos para intentar identificar a los responsables.

“Tenemos elementos que indican que se están comunicando con personas para solicitar datos personales bajo la excusa de un reempadronamiento. El INSSSEP no está realizando ningún trámite de esas características”, advirtió Meneses.

El funcionario remarcó que el Instituto tampoco llama por teléfono para iniciar trámites de actualización de datos. La modalidad habitual de atención, explicó, consiste en que sean los propios afiliados quienes contacten al organismo mediante sus canales oficiales o concurran a una delegación.

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Qué información nunca solicita el organismo

El INSSSEP recordó que en ninguno de sus trámites pide por teléfono o mediante mensajes información relacionada con cuentas bancarias, CBU, claves personales, contraseñas o códigos de seguridad.

También recomendó no compartir datos financieros, números de tarjetas, códigos recibidos por mensaje de texto ni información de uso exclusivo del titular.

Ante una comunicación sospechosa, los afiliados deben evitar responder, interrumpir el contacto y realizar la consulta directamente en las oficinas del organismo o por medio de sus vías institucionales.

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Desde el Directorio solicitaron extremar las precauciones, especialmente frente a llamados que planteen una supuesta urgencia o adviertan que el afiliado podría perder beneficios en caso de no completar el falso reempadronamiento.

El organismo insistió en que cualquier novedad relacionada con trámites, prestaciones o actualización de información será comunicada mediante sus plataformas oficiales.