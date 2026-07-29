Las huellas de yaguareté sorprenden a una escuela de Corrientes y despliegan cámaras trampa

La comunidad rural del Paraje Pago Arias, en el departamento correntino de Saladas, vivió momentos de asombro tras confirmarse el hallazgo de huellas frescas de un yaguareté (Panthera onca) dentro del predio de la Escuela N° 187 "Ysopoyú". La novedad motivó la suspensión preventiva de las actividades escolares durante la jornada del martes a fin de resguardar la seguridad de la comunidad educativa.

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En diálogo con Perfil, la directora del establecimiento, María del Rosario Romero, llevó tranquilidad a las familias y aclaró cómo se desencadenó el operativo: "Los que encontraron las huellas fueron personas que pasaron por la escuela, nosotros no vimos al yaguareté".

Asimismo, la docente confirmó que este miércoles las clases ya se desarrollaron con total normalidad y con asistencia completa de los alumnos.

Despliegue y colocación de cámaras trampa

En tanto, los equipos de biólogos y especialistas en conservación montaron un operativo territorial para rastrear el recorrido del felino.

Las tareas actuales se concentran en la colocación estratégica de cámaras trampa y la revisión de la zona para determinar si se trata de un ejemplar reintroducido en el marco de los programas de conservación que cuentan con collar de monitoreo satelital.

Actualmente la provincia de Corrientes tiene más de 50 ejemplares que habitan en libertad y no es la primera vez que un felino se hace presente entre los pobladores.

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Durante la semana pasada en las inmediaciones de la Estancia Rincón del Socorro, vecina al tradicional Portal Laguna Iberá, turistas y trabajadores rurales avistaron a Yasy´i una de las hembras más reconocidas que integran la población que ya habitan en estado silvestre dentro del humedal.

Capacitación sobre pautas de conducta y prevención

Como parte de los protocolos para garantizar la coexistencia armónica con la fauna autóctona, la Fundación Yaguareté coordinó una jornada de concientización y prevención destinada a las familias del paraje. La actividad se llevará a cabo el sábado 1 de agosto a las 9 en la sede escolar.

Durante el encuentro se abordarás temáticas vinculadas al comportamiento natural de la especie, recomendaciones de seguridad ante un eventual avistamiento y medidas de resguardo para los pobladores y el ganado.

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Desde los organismos de protección recordaron que el yaguareté ostenta el estatus de Monumento Natural en la Argentina, contando con la máxima protección legal. Ante cualquier nuevo hallazgo de huellas o avistamientos visuales, las autoridades solicitaron no intentar acercarse ni agredir al animal y dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o guardaparques.