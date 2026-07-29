Nuevo gesto: el gobernador de Corrientes recibe a funcionarios nacionales y busca reactivar una obra clave

Con el foco puesto en la recuperación de la obra pública estratégica, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que la provincia gestiona ante el Gobierno nacional la reactivación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada en el predio de Santa Catalina, en la capital provincial. La infraestructura básica presenta un estado de ejecución de entre el 70% y el 71%, pero se encuentra paralizada.

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En ese marco, el mandatario ratificó que este miércoles arribará a la provincia el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bartolomé Heredia, con quien realizará una inspección técnica al predio. En un claro gesto de articulación política con La Libertad Avanza, del recorrido también participará el diputado nacional libertario Lisandro Almirón.

"Han dejado pasar de largo una obra sumamente importante para la salud de los correntinos, que se encuentra con un avance del 70 al 71%. Vamos a aprovechar la visita de las autoridades nacionales para conversar y hacer todo lo posible para que esta obra se reactive y el servicio esté finalmente en funcionamiento", aseveró Juan Pablo Valdés.

La planta depuradora de líquidos cloacales en la ciudad de Corrientes, fue presentada en el 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri y en ese momento se anunció que representaba una inversión del Gobierno Nacional de 1.100 millones de pesos y que beneficiará a 420.000 habitantes de la zona.

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Agenda del Norte Grande y cumbre climática en Chaco

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo provincial repasó los compromisos de su agenda institucional para las próximas semanas. Confirmó que el 12 de agosto asistirá a la cumbre de gobernadores del Norte Grande en Posadas, Misiones, donde impulsará reclamos vinculados a las tarifas energéticas y la consolidación de la Hidrovía Paraná-Paraguay para potenciar los puertos de la región.

Asimismo, Valdés anunció que fue convocado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, a una Junta Nacional de emergencia frente a las proyecciones del fenómeno climático El Niño.

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El encuentro se llevará a cabo el 3 de agosto en la provincia del Chaco con la presencia de los gobernadores de la región, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.