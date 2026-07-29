Transporte en crisis: circulan 100 colectivos menos y la caída de pasajeros llegaría al 61%

El transporte urbano del Gran Resistencia atraviesa un deterioro sostenido que ya se refleja en la cantidad de unidades disponibles, la pérdida de usuarios y las dificultades financieras de las empresas. Desde 2024, el parque automotor se redujo en cerca de 100 colectivos, mientras crece la distancia entre los costos operativos y los recursos destinados a sostener el servicio.

El deterioro también repercute directamente en los usuarios. Con menos unidades disponibles, los tiempos de espera se prolongan y viajar en determinados horarios se vuelve cada vez más complejo. En paralelo, el incremento del boleto y la pérdida de poder adquisitivo llevaron a muchas personas a buscar alternativas como motocicletas, bicicletas o vehículos particulares.

El escenario generó además una reacción del senador nacional y exgobernador del Chaco Jorge Capitanich, quien cuestionó con dureza la política de transporte y vinculó la caída del servicio con el empeoramiento de las condiciones económicas de las familias.

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El sistema perdió casi cuatro de cada diez colectivos

El presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco (Cetach), Gustavo Larrea, describió en declaraciones a Diario Norte la dimensión de la contracción que atraviesa el sistema metropolitano.

Según detalló, en 2024 había 265 unidades habilitadas, mientras que durante 2025 el número descendió a 194. Actualmente, el servicio funciona con apenas 165 colectivos, lo que representa una disminución cercana al 38% en comparación con dos años atrás.

La pérdida de unidades estuvo acompañada por una fuerte reducción de pasajeros. Los registros expuestos en las audiencias públicas indican que en 2024 viajaron 25.445.797 personas, mientras que en 2025 la cifra cayó a 17.519.702, una baja interanual del 31%.

Larrea advirtió que, en caso de mantenerse la tendencia durante los próximos meses, la disminución acumulada entre 2024 y el cierre de 2026 podría alcanzar el 61% de los pasajeros. El empresario sostuvo que esa retracción también se tradujo en menos kilómetros recorridos y una menor cantidad de servicios diarios.

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Subsidios congelados y costos en aumento

Otro de los principales problemas es el desfasaje entre los aportes estatales y el incremento de los gastos operativos. De acuerdo con Larrea, entre marzo y diciembre de 2023 las empresas recibieron subsidios nacionales y provinciales por un promedio mensual de entre 648 y 650 millones de pesos.

Durante 2024, los aportes llegaron a unos 936 millones mensuales, pero entre enero y septiembre de 2025 volvieron a bajar hasta un promedio de 667 millones. Desde el sector sostienen que los recursos regresaron prácticamente a los niveles de 2023, pese a que desde entonces aumentaron el combustible, los repuestos, los salarios y el mantenimiento de las unidades.

El titular de Cetach señaló, además, que una parte creciente de los usuarios accede al transporte mediante pases gratuitos que no siempre cuentan con una compensación equivalente. Mientras el boleto estudiantil dispone de cobertura, otros beneficios, como los otorgados a personas con discapacidad o integrantes de fuerzas de seguridad, no reciben el mismo reconocimiento económico.

De acuerdo con los cálculos empresarios, el costo técnico del servicio ronda actualmente los 4.200 pesos por kilómetro, mientras que el Estado reconoce cerca de 2.900 pesos. La diferencia de aproximadamente 1.300 pesos por kilómetro profundiza el déficit y limita la posibilidad de recomponer frecuencias.

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Suspensiones, retiros y despidos en las empresas

La falta de recursos también comenzó a trasladarse al empleo. Larrea confirmó que las compañías mantienen trabajadores suspendidos, negocian retiros y comenzaron a aplicar despidos por causas económicas bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Según precisó, los despidos todavía no alcanzan a 50 trabajadores, mientras que alrededor de 60 permanecen suspendidos. Las empresas, además, continúan dentro de procesos concursales y buscan acceder a planes de regularización fiscal para afrontar sus obligaciones. En medio de las dificultades financieras, las firmas adelantaron 100.000 pesos por trabajador correspondientes a la segunda cuota del aguinaldo.

Capitanich acusó al Gobierno de “destruir” el transporte

Tras conocerse los datos del sector, Jorge Capitanich sostuvo que las actuales administraciones “destruyeron el transporte público” y cuestionó que el boleto haya pasado de 75 a 1.885 pesos, al tiempo que se redujeron las frecuencias.

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El exgobernador también relacionó la menor disponibilidad del transporte público con el crecimiento de la circulación de motocicletas y afirmó que actualmente se producen más de 500 siniestros viales por mes. No obstante, esa cifra fue presentada por el senador en el marco de su pronunciamiento político y requeriría ser contrastada con los registros oficiales consolidados de los organismos de seguridad vial.

Capitanich extendió sus críticas a la situación económica general. Afirmó que nueve de cada diez familias se encuentran endeudadas y atribuyó ese escenario a la precarización laboral, la caída del salario, la desindustrialización y el incremento del endeudamiento público.

También acusó al Gobierno nacional de destinar recursos a actividades políticas en el exterior y apuntó contra la gestión provincial por intentar, según sus palabras, “tapar el desastre con fiestas interminables, gastos desmedidos y una maquinaria de publicidad engañosa”.