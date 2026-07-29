Habilitaron Adelanto Chaco 24 para realizar compras antes del cobro de haberes

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) habilitó este miércoles el servicio Adelanto Chaco 24, una herramienta que permite anticipar compras con tarjeta de débito hasta la próxima acreditación de haberes. El beneficio puede utilizarse en comercios de toda la provincia y no requiere inscripción ni gestiones previas.

La modalidad está disponible para clientes que se encuentren en situación normal y perciban sus ingresos a través de la entidad bancaria. El monto utilizado se descontará automáticamente cuando se acrediten los haberes, sin aplicación de intereses, comisiones ni costos adicionales.

Quiénes pueden acceder al adelanto

El servicio alcanza a trabajadores activos y jubilados provinciales, empleados de empresas del Estado y personal de Ecom, Sameep y Secheep.

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También pueden utilizarlo los trabajadores de empresas privadas que cobran sus salarios mediante cuentas del Nuevo Banco del Chaco, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la entidad.

La habilitación se realiza de manera automática, por lo que los clientes no necesitan solicitar el beneficio ni completar formularios. El monto disponible depende de la situación particular de cada usuario.

Cómo consultar el monto disponible

Los clientes pueden verificar el importe habilitado a través del sitio web oficial del Nuevo Banco del Chaco. Para hacerlo, deben ingresar al menú “Personas”, seleccionar la opción “Préstamos” y luego acceder a “Consultas de disponibles anticipos”.

El banco aclaró que el sistema funciona directamente con la tarjeta de débito Chaco 24, sin necesidad de generar códigos, retirar dinero en efectivo o realizar una operación adicional.

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El adelanto puede aplicarse a compras en establecimientos de distintos rubros, entre ellos supermercados, almacenes, farmacias, estaciones de servicio, restaurantes y locales de indumentaria.

Para los comercios, la operación se procesa como cualquier compra convencional con tarjeta de débito. Los establecimientos adheridos no deben efectuar trámites especiales ni aplicar recargos por el uso del beneficio. El servicio permanecerá disponible hasta la acreditación de los haberes correspondientes. Una vez depositado el sueldo o la jubilación, el banco descontará de la cuenta únicamente el monto utilizado durante el período.