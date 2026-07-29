La vuelta de las vacaciones de invierno llega con un escenario de conflictividad que ya es un clásico de los últimos meses: las aulas no abrirán sus puertas. Al anunciar la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto, la medida promete entorpecer el reinicio del ciclo lectivo justo el día en que los chicos debían regresar a clases en distritos de peso político y demográfico como la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero.

A partir de la conducción de CTERA —encabezada por Sonia Alesso— fueron tajantes al fundamentar la medida bajo la consigna "Basta de ajuste a la educación". Denunció una "permanente negativa" por parte del Gobierno nacional de convocar a una mesa paritaria federal, un espacio que funcionaba como el piso salarial de referencia para todo el país.

Desde la organización gremial advirtieron que el conflicto se profundizó por la falta de respuestas oficiales a una serie de reclamos que, según sostienen, afectan tanto las condiciones laborales como el financiamiento del sistema educativo.

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CTERA convocó a un paro docente nacional para el 3 de agosto​

CTERA afirmó que: "Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación".

El reclamo incluye salarios, financiamiento educativo y la restitución del FONID

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La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) aparece como uno de los principales ejes del reclamo. Se trata de un complemento salarial financiado históricamente por el Estado nacional y abonado a través de las provincias, que dejó de transferirse desde el inicio de la gestión de Javier Milei luego del vencimiento de la ley que lo regulaba y la decisión del Gobierno de no renovar ese esquema.

Además, el gremio reclama la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, impulsado por sectores cercanos al oficialismo.

Qué provincias serán las más afectadas

La medida tendrá alcance nacional, aunque su impacto será mayor en los distritos donde las clases se reanudarán ese mismo lunes luego de las vacaciones de invierno. Al principio, las escuelas públicas podrían registrar un alto nivel de adhesión, mientras que en el sector privado el funcionamiento dependerá de la decisión de cada institución y de la participación de sus docentes en la medida de fuerza.

Acerca de la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET— ya había anunciado un paro para la misma fecha, por lo que la convocatoria nacional de CTERA refuerza la protesta en el distrito con mayor matrícula escolar del país.

Una jornada de protestas contra el Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) anticipó que presentará un plan de lucha docente para agosto junto con sus gremios del sector educativo. La iniciativa será anunciada el lunes 3 de agosto y estará vinculada a reclamos por la situación salarial de los trabajadores de la educación y la inversión destinada al sistema educativo.

A su vez, el paro docente se desarrollará en paralelo con otra protesta de alcance nacional. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó para el mismo 3 de agosto a un paro con movilización hacia el Ministerio de Economía para reclamar una recomposición salarial de emergencia, denunciar despidos en organismos públicos y cuestionar el ajuste sobre la administración estatal.

El edificio del Ministerio de Economía, sede del Palacio de Hacienda en la Ciudad de Buenos Aires

MV