Córdoba se ubicó nuevamente como la provincia con mejores resultados en las Pruebas Aprender 2025, al superar la media nacional en 5,5 puntos porcentuales en Lengua y 9,3 puntos en Matemática.

Ante este desempeño, el gobernador Martín Llaryora encabezó un acto de reconocimiento a docentes y directivos en el Teatro del Libertador General San Martín. "Queremos llegar a los mejores estándares mundiales y sabemos que tenemos el equipo para lograrlo", sostuvo.

Las Pruebas Aprender 2025 evaluaron a alumnos de sexto grado en Comprensión Lectora y Resolución de Problemas Matemáticos. En Córdoba participaron 52.398 estudiantes de 1.724 escuelas, con una cobertura del 99% de los establecimientos y del 88% del alumnado.

"Una escuela no se mide por números, sino por las oportunidades que ofrece": cómo es enseñar en una escuela con una sola alumna

En Lengua, el 82,4% de los estudiantes alcanzó niveles Satisfactorio o Avanzado, frente al 74,7% registrado en 2023, lo que representa una mejora de 7,7 puntos porcentuales. Además, el porcentaje de alumnos por debajo del nivel Básico descendió del 8,3% al 3,2%.

En Matemática, el 64,3% alcanzó los niveles esperados, mejorando el 62,9% obtenido en la evaluación anterior y aumentando la proporción de estudiantes que lograron el nivel Avanzado.

Llaryora: "Es un gol de Córdoba y también de la Argentina"

El gobernador aseguró que los resultados responden a una política educativa sostenida y al compromiso de toda la comunidad escolar. "No es fruto de la suerte ni de la casualidad", expresó, al tiempo que destacó iniciativas como la ampliación del nivel inicial desde los tres años, la extensión de la jornada escolar, la conectividad en escuelas rurales, la entrega de libros y computadoras, la capacitación docente y la inversión en infraestructura educativa.

“Es un gol de Córdoba, pero también es un gol de la Argentina, porque cuando nosotros crecemos también mejoran los indicadores nacionales”, afirmó. El informe presentado por el Ministerio de Educación también identificó los principales desafíos para los próximos años.

Entre ellos se destacan:

* Fortalecer la lectura inferencial, crítica y reflexiva.

* Mejorar la resolución de problemas matemáticos.

* Profundizar el trabajo sobre fracciones, decimales y proporcionalidad.

* Reforzar el razonamiento geométrico y la argumentación de procedimientos.

Además, la evaluación mostró que las mejoras fueron especialmente significativas en las escuelas de gestión estatal y que disminuyeron los desempeños más bajos entre estudiantes de sectores socioeconómicos vulnerables, especialmente en Lengua.

El reconocimiento de las escuelas

Durante el acto, directivos de distintas instituciones destacaron el valor del reconocimiento.

La directora de la Escuela Teniente General Pablo Ricchieri, Graciela Romero, señaló que los resultados reflejan "el esfuerzo y el compromiso de la comunidad docente", mientras que Yamila Marasca, de la Escuela Fray Justo Santa María de Oro, sostuvo que la distinción reconoce el trabajo cotidiano de docentes y estudiantes.

Por su parte, Norma Rodríguez, del Centro Educativo España, afirmó que el logro demuestra que Córdoba "está caminando hacia donde debe ir" y que su experiencia también contribuye al fortalecimiento de la educación argentina.