Crisis diplomática con Brasil: Un parlamentario libertario aseguro que Milei "dinamitó un trabajo de años" y pidió disculpas

El parlamentario argentino del Mercosur Rodolfo Eibien expresó su preocupación por la escalada de tensión diplomática entre Argentina y Brasil y advirtió que el conflicto político podría tener consecuencias para el comercio bilateral y el proceso de integración regional. La intervención se produjo durante una sesión del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Al mismo tiempo, presentó un proyecto de declaración en el que expresa "su más enérgico rechazo" a expresiones públicas atribuidas al presidente argentino, Javier Milei, dirigidas hacia el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El texto sostiene que ese tipo de manifestaciones "resultan incompatibles con los principios de respeto mutuo, convivencia democrática, diálogo institucional y cooperación" que sustentan el proceso de integración regional.

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El texto agrega que constituye un deber de los Estados Parte y de sus máximas autoridades "respetar la investidura presidencial de los Jefes de Estado de los demás países miembros", preservando la dignidad institucional y promoviendo relaciones basadas en "la consideración, el decoro y el respeto recíproco".

Advertencia sobre el impacto en el comercio bilateral

Durante su exposición, el legislador respondió a quienes sostienen que la crisis diplomática no tendría efectos sobre el comercio regional. "¿Puede afectar esto la relación comercial entre Argentina y Brasil? Pero no tenga duda", planteó. Según explicó, la estabilidad política es un elemento central para sostener la confianza entre los principales socios del Mercosur, en particular por el nivel de integración productiva existente entre ambos países.

Argentina y Brasil comparten cadenas industriales en sectores como el automotriz, autopartista, metalúrgico, energético, químico y agroindustrial, además de constituir el principal intercambio comercial dentro del bloque regional.

El antecedente de 2023 y la gestión de Scioli

Eibien recordó que una situación de incertidumbre similar ya se había vivido durante el período entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas de 2023. En ese contexto, mencionó la actuación del entonces embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien, según el parlamentario, realizó gestiones con distintos sectores empresariales para transmitir tranquilidad respecto de la continuidad de la relación económica bilateral.

El legislador indicó que en ese momento existía preocupación entre empresas vinculadas a la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) ante la posibilidad de que la incertidumbre política afectara el proceso de integración económica construido durante décadas.

"Han dinamitado un trabajo de años"

En uno de los pasajes de su intervención, Eibien lamentó el deterioro del vínculo bilateral: "Es una locura lo que han hecho. Han dinamitado un trabajo de años". La expresión hizo referencia al proceso de integración impulsado desde la creación del Mercosur en 1991, que permitió consolidar mecanismos de cooperación comercial, coordinación política y desarrollo conjunto entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y, más recientemente, Bolivia.

Para el parlamentario, reconstruir los niveles de confianza alcanzados durante más de tres décadas requerirá un esfuerzo diplomático sostenido por parte de los gobiernos y de las instituciones regionales.