Natalia de la Sota sobre los "insultos" de Milei a Lula: "Es una conducta irresponsable que no representa al pueblo argentino"

La diputada nacional Natalia de la Sota aseguró que los "insultos" del presidente Javier Milei a su par de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, merecen "un repudio categórico y un rechazo absoluto".

"La inaceptable seguidilla de insultos de Javier Milei contra Lula, presidente democrático de la nación hermana de Brasil, es una conducta irresponsable que no representa al pueblo argentino", sostuvo en "X".

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"Violencia verbal"

"Milei convirtió la violencia verbal y la descalificación en una forma de hacer política", agregó la legisladora cordobesa.

Y luego completó: "Ataca al adversario, degrada el debate democrático y reemplaza la seriedad institucional por la provocación permanente".

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"Las agresiones a Lula son inadmisibles"

Además señaló que "Brasil no solo es un país hermano: es un socio estratégico fundamental para la Argentina". Aunque luego aclaró: "Pero aun sin considerar esos vínculos, las agresiones a Lula, a sus instituciones democráticas y al pueblo brasileño son inadmisibles".

"Este comportamiento merece un repudio categórico y un rechazo absoluto, sin excusas, atenuantes ni condicionamientos", finalizó De la Sota.

Milei calificó a Lula "ladrón" y "presidiario" durante un acto un acto político en San Pablo, donde también tildó de "basura calva" al juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes.