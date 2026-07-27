Nicolás Trotta apuntó contra Milei: "Está llevando a la Argentina a una posición de subordinación a intereses que no son los nacionales"

La polémica se originó el domingo, durante la visita de Milei a la ciudad brasileña de San Pablo para participar del lanzamiento de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En ese acto, el mandatario argentino pidió a los votantes brasileños que "no se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones" y aseguró que "si en Argentina tenemos el riesgo kuka, acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula".

Lula respondió que continuará gobernando "sin la interferencia de nadie" y sostuvo que "en Brasil no aceptamos que nadie meta las narices donde no le incumbe", mientras que el embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, fue convocado a regresar a su país en medio del conflicto diplomático.

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En ese marco, el diputado nacional Nicolás Trotta cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei durante su visita a Brasil y aseguró que ese tipo de expresiones ponen en riesgo la relación diplomática con el principal socio comercial de la Argentina. Además, advirtió que eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros implicaría un retroceso en materia de soberanía nacional.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Trotta sostuvo que "bajo ningún punto de vista pueden ser justificados los dichos" del Presidente hacia su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Según afirmó, la política exterior "no puede confundirse con la política personal" del mandatario argentino.

"Hay una confusión constante de Javier Milei de que la política exterior argentina es la política exterior de Milei", sostuvo el legislador. En ese sentido, consideró que el Presidente está llevando al país "a una posición de subordinación a intereses que no son los nacionales".

Trotta también cuestionó el tono utilizado por Milei durante su intervención en Brasil y consideró que ese comportamiento afecta el vínculo bilateral. "Nuestro principal socio, que es Brasil, no se merece esto, pero tampoco se lo merece Lula da Silva, que es una figura de diálogo reconocida a nivel mundial", afirmó.

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Además, advirtió que las consecuencias podrían trasladarse al plano diplomático. "Creo que el llamado al embajador brasileño es el primer paso y, si el Gobierno argentino no toma alguna decisión, se puede empezar a profundizar esta crisis diplomática", expresó.

Soberanía y Ley de Tierras

Durante la entrevista, Trotta también se refirió al debate sobre la posibilidad de flexibilizar los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y sostuvo que se trata de una discusión vinculada a la soberanía nacional. "Puede haber participación extranjera en la adquisición de tierras en Argentina, pero con los límites que debe marcar el país para proteger la soberanía", señaló.

En esa línea, cuestionó otras medidas impulsadas por el Gobierno nacional, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que otorga beneficios extraordinarios a grandes empresas sin generar un modelo de desarrollo equilibrado. "Todos los países serios tienen regulaciones en términos de los topes para la adquisición de capital extranjero. El desafío es atraer inversiones productivas, no eliminar los límites", sostuvo.

Finalmente, el diputado aseguró que la situación económica también debería formar parte del debate y cuestionó la gestión nacional. "Han desaparecido 28.000 empresas, principalmente pymes, y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales. La Argentina está en una situación de mucha preocupación", concluyó.