Entre la candidatura 2027 y la "peronización", Quinteros eligió la lealtad a Llaryora

El post Mundial de fútbol marcaría el inicio de la carrera electoral 2027, según indicaban dirigentes políticos de diversos colores partidarios. Sin embargo, los que pican en punta para eventuales candidaturas parecen no querer aún blanquear sus reales intenciones. Algunos de ellos, como el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, eligen priorizar la gestión y la lealtad al espacio que los cobijan.

En el programa FORUM de Carlos Paz, el titular de la cartera de seguridad rechazó cualquier lectura electoral sobre su gestión de cara a 2027 y ubicó su lealtad al espacio de Martín Llaryora por encima de cualquier especulación sobre una candidatura propia a la intendencia capitalina.

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Quinteros negó que se diseñe política pública como estrategia de posicionamiento: "No voy a actuar con semejante irresponsabilidad de pensar en lo que va a pasar el año que viene, porque tengo que pensar en el día a día, que es trabajar por la seguridad. No me voy a distraer de otra cosa que no sea esta”.

De todos modos, dejó margen para la interpretación ajena: "Que se vea de esa manera no quiere decir que efectivamente sea de esa forma".

La lealtad como respuesta a la "peronización"

Ante la pregunta sobre si el ministro "se peronizó", Quinteros contestó sin esquivar el fondo de la cuestión, pero sin aceptar la etiqueta como una definición cerrada: "Pónganle el nombre que quieran. A mí no me molesta en absoluto".

Quinteros remarcó las condiciones materiales en las que se dio su salida del espacio de Juez para despegar cualquier sospecha de conveniencia: "Cuando me fui de ese espacio político, renuncié a mi banca de legislador provincial y me fui sin red”, alegó.

La entrevista completa: