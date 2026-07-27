Chicanas y cruce político en Cosquín entre De Loredo y el intendente Raúl Cardinali

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, mantuvo un cruce virtual con Rodrigo de Loredo utilizando exactamente la misma plataforma de campaña que el dirigente opositor convirtió en su sello: la simulación de una llamada mediante un teléfono fijo. De Loredo, quien está abocado a su campaña como candidato a gobernador el próximo año, había difundido un material grabado en la localidad del Valle de Punilla en el que puso el foco sobre la terraza gastronómica construida en la Plaza Próspero Molina. En su mensaje cuestionó el destino de los recursos públicos y planteó que esas inversiones deberían priorizar otras necesidades de la ciudad. Con un fuerte tono crítico, el exdiputado señaló "El intendente hace una terraza gastronómica vip que la termina usando para recibir a sus amigos. Son las prioridades del peronismo".

Lejos de esquivar el golpe, el jefe comunal replicó el formato estético y también mediante el uso del teléfono respondió: "Hola, Rodri, me escuchas, mucha gente, muchos disfrutando, viniste aca a mentirle a la gente, esto es el esfuerzo de mucha gente, no seas atorrante, no hagas politica barata. Dijiste que nos venías a sacar, aca no vas a sacar a nadie, trabajamos para q el turismo crezca. Sabés lo que podés hacer, dejá de jugar al influencer", cerró.

Balance turístico

En medio de la polémica por los espacios de la Plaza Próspero Molina, desde el municipio salieron a respaldar fuertemente el impacto de la agenda invernal y el movimiento económico generado en la ciudad. Al celebrar la convocatoria de las actividades, el intendente destacó los resultados del sector al señalar que fue "un éxito rotundo" con unas 8.000 personas en la plaza, remarcando que ver a las familias disfrutando, bailando y haciendo honor a la cultura llena de satisfacción.

En cuanto al impacto en la economía local, Cardinali sostuvo que el objetivo principal era que la gastronomía, la hotelería, los artesanos y los microemprendedores pudieran aprovechar los espectáculos gratuitos ante un contexto complejo.