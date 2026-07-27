"Si no hubiéramos tenido nada, nos mataban": el estremecedor relato de un jubilado tras un violento robo en Córdoba

Durante la madrugada del viernes, dos delincuentes irrumpieron en una vivienda de barrio San Salvador, redujeron a un matrimonio de jubilados, los maniataron y los golpearon para llevarse dinero en efectivo y joyas. Aunque el robo provocó pérdidas materiales, las víctimas aseguran que lo más difícil será recuperar la tranquilidad dentro de su propia casa.

Según trascendió, los asaltantes ingresaron por el patio de la vivienda, ubicado junto a un cañadón cercano a la plaza del barrio. Una vez adentro amenazaron al matrimonio con armas blancas y exigieron que entregaran el dinero que tenían guardado.

Carlos, una de las víctimas, sufrió lesiones en el rostro producto de los golpes recibidos durante el asalto. El jubilado aseguró que los delincuentes no dejaron de agredirlo incluso después de entregar el dinero que buscaban. "El problema no son las pertenencias, sino la violencia del asalto. Fue muy violento, entraron con intenciones de matar", expresó.

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En ese sentido, recordó que intentó evitar que la situación escalara aún más entregando el efectivo que tenía guardado. "Les dije: 'Acá tenés la plata, tomá, llévatela'. Pero seguían pegando. Si no hubiéramos tenido nada, nos hubieran matado", afirmó en diálogo con Cadena 3.

El golpe que dejó el robo

Para Victoria, esposa de Carlos, el episodio cambió por completo la sensación de seguridad que tenían después de vivir durante 45 años en la misma vivienda.

"Nos han partido en dos la tranquilidad que merecemos tener. Nuestra casa es el refugio, donde uno llega y sabe que nada te va a suceder", lamentó.