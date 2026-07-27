Para conocer la historia de El Calafate más allá del glaciar Perito Moreno

La masa de hielo del glaciar Perito Moreno avanza sobre las aguas del lago Argentino y se transforman en miles y miles de fotografías y recuerdos grabados por asombrados turistas. Sin embargo, detrás de esa postal universal existe otra historia. Una historia mucho menos conocida, que comenzó miles de años antes de que llegaran los primeros turistas y mucho antes incluso de que existiera el pueblo.

Un territorio habitado, explorado, trabajado y construido por generaciones de personas que dejaron una huella profunda en este rincón de la Patagonia. Paradójicamente, cuanto más famoso se hizo El Calafate, menos conocida quedó la historia de su propio origen.

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Hoy, miles de visitantes recorren sus calles sin saber que, muy cerca de allí, antiguos habitantes dejaron pinturas rupestres que testimonian su presencia miles de años atrás. Tampoco imaginan que fue el perito Francisco Pascasio Moreno quien, durante sus expediciones de 1877, bautizó al lago Argentino, iniciando uno de los capítulos más importantes en el conocimiento científico de la Patagonia austral.

Y mucho antes del turismo, la economía giraba alrededor de las grandes estancias ovinas. La lana producida en toda la región llegaba hasta la costa del lago para iniciar un largo viaje hacia Río Gallegos y desde allí embarcarse rumbo a Europa.

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Aquella actividad ganadera fue dando origen a los primeros comercios, viviendas y servicios que lentamente comenzaron a conformar el pueblo. Un destino que nació con el lago, con los pioneros, con los trabajadores rurales, con las estancias y con una geografía que obligó a quienes vivían aquí a desarrollar una relación muy particular con el ambiente.

Una experiencia interpretativa

Con la intención de recuperar ese patrimonio nació El Origen de El Calafate, una experiencia interpretativa que propone descubrir el pueblo siguiendo el mismo orden en que fue escribiéndose su historia.

El recorrido comienza junto a un sitio con pinturas rupestres: la evidencia de que mucho antes de la llegada europea, estas tierras ya formaban parte del territorio de los pueblos originarios. Desde allí el relato avanza hacia las expediciones del Perito Moreno, permitiendo entender el enorme aporte que aquellos viajes realizaron al conocimiento de la región.

La historia continúa con el nacimiento del pueblo: las antiguas construcciones, los primeros pobladores y el desarrollo de la actividad lanera, que permiten comprender cómo un pequeño asentamiento comenzó a transformarse en el centro de servicios que hoy recibe visitantes de todo el mundo.

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El recorrido continúa por la Bahía Redonda. Allí, además de contemplar flamencos australes, cisnes de cuello negro y cauquenes, el paisaje vuelve a convertirse en protagonista: el lago deja de ser solo un escenario para transformarse en el gran articulador del desarrollo humano de toda la región.

El programa se complementa con la visita a un pequeño museo donde representaciones a tamaño natural de dinosaurios, fotografías, objetos y testimonios ayudan a comprender cómo evolucionó el paisaje y el entorno, desde los dinosaurios hasta la vida en las estancias.

Y finaliza en el Km 0 alrededor de una mesa en Chacra Las Moras, un Coffee Garden dedicado a la producción local, donde los jugos naturales y los productos de la huerta invitan inevitablemente a una reflexión: El Calafate es mucho más que glaciares.

En un momento en que el turismo internacional busca experiencias cada vez más auténticas y conectadas con la identidad de los lugares, iniciativas como Orígenes representan una evolución natural del destino. No buscan reemplazar al glaciar. Buscan completar el relato.

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Porque un glaciar puede emocionar por su inmensidad. Pero es la historia de un pueblo la que finalmente permite comprender el lugar que se está visitando.

Experiencia de el Origen de El Calafate

• Salidas diarias de 3 horas. Temporada alta (16/09 al 30/04): a las 9 y a las 15. Temporada baja (01/05 al 15/09): a las 14.

• Mínimo 2 pasajeros. Máximo 16. Disponible en privado.

• Tarifa regular: US$ 80 por persona (menores 3-12 años: 50%). Incluye traslados, entradas, guía bilingüe y snack en Chacra Las Moras.

Cinco datos que muchos no conocen

1. El Lago Argentino ya tenía nombre antes de que existiera el pueblo. Fue Francisco Pascasio Moreno quien lo bautizó durante sus expediciones de 1877.

2. El turismo es muy reciente en comparación con la historia ganadera de la región, que durante décadas fue el motor económico de toda la zona.

3. La Bahía Redonda alberga flamencos australes, cisnes de cuello negro y cauquenes a pocos minutos del centro de El Calafate.

4. El pueblo nació vinculado al transporte de lana desde las estancias hasta la costa del lago, y desde allí hacia Río Gallegos y Europa.

5. El nombre “Calafate” viene de un arbusto nativo cuyo fruto dio origen a una de las leyendas más conocidas de la Patagonia: quien prueba el calafate, siempre vuelve.