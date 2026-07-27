El Foro Internacional de Emprendedores volverá a Córdoba con su 28° edición

La ciudad de Villa Carlos Paz será sede de la 28° edición del Foro Internacional de Emprendedores (FIE), que se desarrollará del 25 al 29 de agosto en el Hotel Eleton Resort. Organizado por Junior Achievement Córdoba, el encuentro convocará a jóvenes de entre 16 y 22 años de distintos países de América Latina para participar de cinco jornadas de aprendizaje, intercambio cultural y desarrollo de habilidades.

La edición 2026 estará atravesada por el lema "Conectar para transformar", una propuesta que busca promover la reflexión sobre el liderazgo, los vínculos y el papel que pueden asumir las nuevas generaciones en la construcción de comunidades más resilientes, colaborativas y sostenibles.

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Durante el evento, los participantes asistirán a conferencias magistrales, talleres, desafíos emprendedores, competencias interculturales, actividades recreativas y espacios de reflexión. La propuesta apunta a fortalecer el autoconocimiento, el trabajo en equipo y las capacidades necesarias para afrontar los desafíos del mundo actual.

"Los jóvenes necesitan espacios donde puedan descubrir su potencial, conectar con personas y referentes que los inspiren y desarrollar las habilidades que demanda el mundo actual. El FIE es una experiencia educativa internacional y ya una marca registrada de Córdoba, que desde hace 28 años recibe y potencia a cientos de jóvenes del continente", destacó la presidenta de Junior Achievement Córdoba, Cristina Barrientos.

Además de las actividades académicas, el foro ofrecerá instancias de convivencia e intercambio entre jóvenes de diferentes culturas y realidades. Según la organización, el objetivo es que los participantes construyan vínculos, compartan experiencias y desarrollen herramientas que luego puedan aplicar en sus comunidades.

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A lo largo de sus 28 ediciones, el Foro Internacional de Emprendedores se consolidó como uno de los principales encuentros juveniles de la región. Miles de jóvenes participaron de esta experiencia, que busca impulsar el liderazgo, la innovación y el desarrollo de proyectos con impacto social.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para participar del FIE 2026 ya se encuentran habilitadas. La propuesta incluye el traslado ida y vuelta desde Córdoba Capital al Hotel Eleton Resort, alojamiento durante los cinco días del encuentro, todas las comidas, seguro médico, acceso a las actividades y certificado de participación.

Los interesados pueden obtener más información e inscribirse a través del sitio oficial www.fieargentina.com.ar o comunicarse por WhatsApp al +54 9 351 3022576. También pueden consultar las novedades en la cuenta de Instagram @fieargentina o escribir al correo [email protected].