Vacaciones de invierno: cómo organizar el viaje y aprovechar los beneficios disponibles

Además de elegir el destino, reservar alojamiento y definir actividades, muchas personas buscan optimizar el presupuesto. Los programas de descuentos ganaron espacio para acceder a promociones en gastronomía, entretenimiento y turismo.

A través de MÁS OSDE, los socios cuentan con descuentos pensados tanto para la rutina como para la temporada invernal. La propuesta busca acompañar en consumos vinculados al viaje y al ocio, con beneficios para quienes viajan al exterior y también para quienes eligen recorrer distintos destinos dentro de Argentina, con descuentos en hoteles, gastronomía y actividades.

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Cuando el destino es internacional, contar con cobertura médica es clave. Los socios de OSDE 210, 310 y 410 tienen incluida la asistencia al viajero de Universal Assistance para Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay.

El beneficio tiene vigencia de hasta 30 días por viaje, se puede usar durante todo el año y alcanza al titular y al grupo familiar. Para activarlo es necesario registrar el viaje antes de salir de Argentina, con destino, duración e integrantes.

Una vez registrado, se recibe el voucher y toda la gestión se hace desde la app de Universal Assistance. Ante una consulta médica se puede solicitar asistencia desde la plataforma. En urgencias mayores, se recomienda acudir al centro de salud más cercano e informar el caso dentro del plazo establecido.

Para quienes viajan a Uruguay hay un diferencial: si un médico de Universal Assistance indica un medicamento, se puede retirar sin cargo en farmacias adheridas y con previa autorización.

Todos los beneficios de MÁS OSDE pueden consultarse desde la app (disponible para socios) o a través del sitio web www.osde.com.ar/masosde donde también pueden acceder socios y no socios para conocer las promociones vigentes.

Descansar, conocer lugares nuevos y compartir experiencias es el objetivo de las vacaciones. Tener el viaje organizado y la cobertura correspondiente permite enfocarse en eso y viajar con mayor tranquilidad.