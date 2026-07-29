Vacaciones de invierno 2026: 6 escapadas cerca de Buenos Aires para disfrutar en familia

Las vacaciones de invierno representan una de las épocas más esperadas del año para quienes buscan hacer una pausa y compartir unos días en familia, en pareja o con amigos. Y cada vez son más los viajeros que eligen destinos cercanos, donde el descanso comienza desde el primer kilómetro y no es necesario recorrer cientos de kilómetros para vivir una experiencia diferente.

A menos de cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires existen propuestas que combinan naturaleza, bienestar, gastronomía, actividades recreativas y experiencias pensadas para todas las edades. Desde hoteles frente a lagunas y al Río Paraná hasta refugios wellness, bosques junto al mar y complejos rodeados de espacios verdes, el invierno encuentra nuevas formas de disfrutarse.

¿Dónde viajar durante las vacaciones de invierno cerca de Buenos Aires?

Según el tipo de viaje que cada familia esté buscando, estas son algunas de las mejores alternativas para esta temporada:

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Para viajar con chicos: Village de las Pampas y Howard Johnson Chascomús.

Para una escapada wellness: Un Alto en la Huella y Howard Johnson Ezeiza.

Para descansar rodeado de naturaleza: Camberland Resort & Suites Pilar.

Para combinar río y gastronomía: Camberland Resort & Spa Ramallo.

Para disfrutar bosque y mar: Village de las Pampas.

VILLAGE DE LAS PAMPAS

Bosque, mar y unas vacaciones para disfrutar sin apuro

En una costa que durante el invierno invita a descubrir otra forma de viajar, Mar de las Pampas se consolida como uno de los destinos más elegidos para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y experiencias auténticas. No es casualidad que haya sido elegido como candidato argentino para competir entre los Best Tourism Villages 2026, el reconocimiento internacional impulsado por ONU Turismo que distingue a los pueblos turísticos más destacados del mundo.

En ese escenario se encuentra Village de las Pampas, un complejo ubicado en pleno bosque, a pocos metros del mar y a pasos del centro comercial del destino.

La propuesta combina la privacidad de un apart con los servicios de un hotel. Sus Apart Boutique de dos ambientes con hidromasaje resultan ideales para parejas y familias pequeñas, mientras que los amplios dúplex y apartamentos de tres ambientes, con hogar a leña, parrilla y dos baños, permiten alojar cómodamente a familias numerosas o grupos de amigos.

Uno de sus mayores diferenciales es el desayuno artesanal servido directamente en cada apartamento, con panificados y pastelería casera, frutas frescas, huevos revueltos, jugos, yogures y productos regionales.

Durante todo el año los huéspedes pueden disfrutar de piscina cubierta climatizada, piscina exterior, gimnasio, salón de juegos y amplios espacios verdes.

Para las vacaciones de invierno el hotel suma un completo programa de recreación familiar desarrollado por profesionales especializados, con talleres artísticos, juegos cooperativos, actividades deportivas, kermesse, fogones y propuestas pensadas para que chicos y grandes compartan tiempo juntos.

Además, Village rompe con uno de los principales esquemas de la costa argentina: no exige una cantidad mínima de noches, sino que premia las estadías más largas con mejores beneficios, ofreciendo mayor flexibilidad para organizar las vacaciones.

Las tarifas parten desde $200.000 por noche para dos adultos y desde $350.000 para dos adultos y dos menores (tarifas dinámicas sujetas a disponibilidad), con posibilidad de abonar mediante transferencia bancaria, hasta seis cuotas con todas las tarjetas y doce cuotas con Banco Galicia.

Más información:

Tel: (011)-5254-7734 / (011)-5254-7735

Whatsapp: +54 911 7021 6426

Mar de las Pampas: Corvina e/Joaquin V. González y M. Sosa

Instagram: @villagedelaspampas

UN ALTO EN LA HUELLA

Bienestar, naturaleza y experiencias para volver a conectar con uno mismo

A solo una hora de Buenos Aires, en San Antonio de Areco, Un Alto en la Huella propone una pausa consciente donde cada detalle está pensado para bajar el ritmo y reconectar con el bienestar.

Las habitaciones, amplias, luminosas y silenciosas, se integran al paisaje natural creando una atmósfera de tranquilidad desde el primer momento.

Su propuesta wellness incluye experiencias de varios días que combinan spa, movimiento consciente, gastronomía saludable y actividades guiadas para recuperar el equilibrio físico y mental.

El Spa La Aguada reúne sauna seco y húmedo, sala de relax y boxes para masajes, mientras que disciplinas como yoga, Chi Kung y la tradicional Ceremonia del Sol complementan una experiencia pensada para reducir el estrés y volver a conectar con el cuerpo.

La experiencia gastronómica también forma parte del concepto del hotel. El restaurante El Palenque rescata los sabores de la cocina de campo desde una mirada saludable, acompañando el descanso con una propuesta equilibrada y de calidad.

Más información y reservas:

www.unaltoenlahuella.com

HOWARD JOHNSON CHASCOMÚS

Una escapada frente a la laguna para reconectar con la naturaleza

A solo 120 kilómetros de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús invita a vivir unas vacaciones donde la naturaleza se convierte en protagonista. Emplazado frente a la laguna y rodeado por dos hectáreas de parque, el hotel ofrece un entorno privilegiado para desconectarse de la rutina y disfrutar del aire libre.

Sus 120 habitaciones, distribuidas en categorías Standard, Superior, Suite y Suite Premium, permiten adaptarse tanto a escapadas románticas como a viajes familiares.

La experiencia combina confort, gastronomía, amplios espacios verdes y una propuesta recreativa especialmente pensada para todas las edades. A través del Club Laguneros, chicos, adolescentes y adultos pueden participar de juegos, actividades recreativas y propuestas que convierten la estadía en una experiencia compartida.

Para quienes buscan descansar, el Spa & Relax cuenta con hidromasajes, sauna seco, gabinetes de masajes y vistas abiertas hacia el parque y la laguna, creando un ambiente ideal para recuperar energías mientras se disfruta del paisaje.

www.hjchascomus.com.ar

HOWARD JOHNSON EZEIZA

Bienestar, spa y gastronomía a pocos minutos de Buenos Aires

Ubicado estratégicamente sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional y a solo 35 minutos del centro porteño, Howard Johnson Ezeiza ofrece una propuesta donde el descanso comienza apenas se atraviesa la entrada del hotel.

Sus 62 habitaciones, con amplios ventanales y vistas abiertas hacia el campo y la laguna, permiten disfrutar de un entorno silencioso, rodeado de naturaleza y pensado para desconectarse del ritmo cotidiano.

El gran protagonista es Magnolia Spa & Wellness Center, un espacio equipado con circuito hídrico, hidromasajes, tumbonas calientes, sillones masajeadores, tratamientos faciales y corporales, diseñado para ofrecer una experiencia integral de bienestar.

La propuesta se completa con piscina climatizada cubierta, piscina exterior junto a la laguna, parque acuático para niños, gimnasio de última generación, amplios espacios verdes y el restaurante Chaira, reconocido por su cocina gourmet y sus propuestas de inspiración local.

Para más información:

CAMBERLAND RESORT & SUITES PILAR

Diseño, naturaleza y relax en uno de los hoteles más innovadores de Pilar

Camberland Resort & Suites Pilar ofrece una experiencia diferente desde el primer momento. Su arquitectura contemporánea, reconocida internacionalmente por la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, logra combinar diseño moderno con detalles campestres, generando una atmósfera cálida y relajada.

Ubicado a pocos minutos de centros comerciales, clubes de golf y polo, el hotel resulta ideal tanto para una escapada de fin de semana como para unas vacaciones cortas donde el descanso sea protagonista.

La propuesta gastronómica incluye restaurante, cafetería, lobby bar y vinoteca con etiquetas nacionales e internacionales, acompañando una experiencia pensada para disfrutar sin apuro.

Piscina exterior, jacuzzi con solárium, parque privado, masajes relajantes y amplios espacios verdes completan una estadía donde naturaleza y confort conviven en equilibrio.

Para más información

CAMBERLAND RESORT & SPA RAMALLO

Frente al Río Paraná, una experiencia donde el paisaje también descansa

Con vistas privilegiadas al Río Paraná, Camberland Resort & Spa Ramallo invita a descubrir una de las escapadas más completas del norte bonaerense.

Cada una de sus habitaciones ofrece panorámicas únicas hacia el río, permitiendo disfrutar amaneceres y atardeceres que transforman cada jornada en una experiencia diferente.

El hotel combina piscinas interior climatizada y exterior, spa, gimnasio y masajes con una propuesta gastronómica encabezada por el restaurante Chaira, donde la cocina gourmet y los sabores regionales ocupan un lugar central.

El lobby bar, la cafetería y los amplios espacios verdes completan una propuesta que reúne descanso, naturaleza y gastronomía en un mismo destino.

Para saber más información

Tel: +54 3407 422 400

WhatsApp: +54 3007 470 573

Mail: [email protected]

Web: https://www.camberlandramallo.com.ar

Instagram: @camberlandramallo

Las escapadas cercanas siguen marcando tendencia

Cada vez más viajeros priorizan experiencias que les permitan aprovechar mejor el tiempo, reducir las horas de traslado y disfrutar destinos que combinan naturaleza, bienestar, gastr bu onomía y actividades para toda la familia.

Bosques, lagunas, ríos, spa, recreación infantil y propuestas gastronómicas convierten a estas escapadas en algunas de las mejores alternativas para disfrutar las vacaciones de invierno sin alejarse de Buenos Aires.

Guía rápida de escapadas para estas vacaciones de invierno