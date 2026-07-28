Bariloche deslumbró en la Expo Rural: gastronomía, invierno y turismo masivo

El turismo de Bariloche volvió a ser protagonista en Buenos Aires tras una destacada participación en la 138° Exposición Rural de Palermo. Durante once días, el stand del destino atrajo a miles de visitantes con una propuesta inmersiva que combinó sus sabores típicos y una experiencia inspirada en el invierno y la identidad barilochense, consolidando su posicionamiento ante uno de los públicos más masivos del país.

La Expo Rural trasciende desde hace tiempo el ámbito agropecuario. Cada edición reúne a cientos de miles de personas, autoridades nacionales y provinciales, empresarios, referentes institucionales, medios de comunicación y visitantes de distintos puntos de la Argentina.

En ese contexto, la presencia de Bariloche permitió acercar el destino a un público masivo, fortalecer su posicionamiento y generar nuevas oportunidades para una actividad que constituye uno de los principales motores económicos de la ciudad y de la provincia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El stand de Bariloche durante su presentación en la Expo Rural

“Participar de la Expo Rural significa estar presentes en una de las mayores vidrieras que tiene la Argentina. Durante once días mostramos Bariloche frente a miles de personas, acercamos nuestra identidad, nuestros sabores y todo lo que el destino tiene para ofrecer. Cada persona que se detiene en el stand, prueba un producto regional, se saca una foto bajo la nieve o consulta por sus próximas vacaciones es una oportunidad para seguir posicionando a Bariloche como uno de los destinos turísticos más importantes del país”, destacó Cecilia Caldelari, integrante del equipo técnico del EMPROTUR Bariloche.

El stand fue concebido para que quienes lo recorrieran pudieran experimentar la esencia de Bariloche. Las emblemáticas letras corpóreas de la ciudad se transformaron en uno de los puntos más fotografiados de la exposición, mientras que las nevadas recreadas sorprendieron a grandes y chicos y generaron postales que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

La propuesta se completó con degustaciones de chocolates, cerveza artesanal y gin elaborados en Bariloche, acercando al público algunos de los sabores más representativos del destino.

También se desarrollaron juegos y actividades participativas para toda la familia. La presentación de un cuarteto de cuerdas aportó un marco artístico de gran calidad y acompañó distintos momentos de la exposición, generando un clima que invitaba a quedarse, recorrer y disfrutar.

“Buscamos que el stand no fuera solamente un espacio para entregar información, sino una experiencia. La nieve, los sabores, la música y las actividades permitieron que cada visitante pudiera conectarse emocionalmente con Bariloche y llevarse un recuerdo del destino”, señaló la directora ejecutiva del EMPROTUR, Natacha Vázquez.

Durante toda la muestra, el espacio registró un flujo permanente de público. Familias, turistas, empresarios y representantes de distintas instituciones se acercaron para realizar consultas, planificar futuros viajes y descubrir las múltiples experiencias que la ciudad ofrece durante las cuatro estaciones del año.

Sabores, nieve y actividades: la propuesta patagónica en la muestra

“Bariloche tiene una enorme fortaleza como destino de invierno, pero también cuenta con propuestas de naturaleza, aventura, gastronomía, eventos y descanso durante todo el año. Estas acciones nos permiten mostrar esa diversidad y continuar consolidando la idea de un Bariloche para disfrutar en cualquier temporada”, agregó Vázquez.

La participación estuvo acompañada, además, por una importante agenda institucional. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, recorrió el stand junto al ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, acompañando las acciones de promoción y destacando el trabajo conjunto para continuar fortaleciendo el turismo.

La presencia de las autoridades provinciales permitió reafirmar la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para impulsar la actividad turística, generar empleo y ampliar las oportunidades de desarrollo para Bariloche y el conjunto de Río Negro.

“Estar en la Expo Rural representa una oportunidad muy importante para Bariloche. Es una de las grandes vidrieras de la Argentina y nos permite presentar el destino ante miles de personas, muchas de las cuales ya conocen la ciudad y quieren regresar, mientras que otras comienzan a imaginar allí sus próximas vacaciones”, destacó el secretario de Turismo de la Municipalidad de Bariloche y presidente del EMPROTUR, Eric Guzmán.

La presencia en Palermo formó parte de la estrategia de promoción que impulsa el EMPROTUR para consolidar la marca Bariloche en los principales eventos nacionales e internacionales.

“La promoción turística se construye con continuidad, presencia y contacto directo con el público. Cada persona que probó un producto regional, se fotografió bajo la nieve o consultó por su próximo viaje representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la marca Bariloche”, agregó Guzmán.

La promoción turística ya no consiste únicamente en difundir los atractivos de una ciudad, sino también en generar experiencias, despertar emociones y construir vínculos con quienes pueden elegir el destino para sus próximas vacaciones.

Una vez más, la respuesta de los visitantes confirmó el enorme atractivo que despierta Bariloche y el valor estratégico de participar en espacios de alcance nacional, donde la promoción, la identidad y el contacto directo con miles de potenciales turistas se convierten en herramientas concretas para continuar impulsando el crecimiento del destino.