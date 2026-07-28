Cómo cuidar el consumo de luz en casa: los hábitos que pueden ayudarte a ahorrar energía sin perder confort

La eficiencia energética dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad. En un contexto en el que el consumo responsable de los recursos cobra cada vez mayor importancia, conocer cómo utilizamos la electricidad dentro del hogar es el primer paso para reducir el impacto ambiental y, al mismo tiempo, optimizar el gasto energético.

Si bien muchas personas asocian el ahorro de energía con apagar las luces o desenchufar los electrodomésticos, existen otros factores que también hacen la diferencia: elegir equipos eficientes, utilizar correctamente la calefacción, aprovechar la luz natural y adoptar hábitos que eviten consumos innecesarios.

El consumo "vampiro": el gasto que pasa desapercibido

Uno de los fenómenos menos conocidos, pero con mayor incidencia en el consumo doméstico, es el denominado "consumo vampiro" o consumo en stand by. Se trata de la energía que siguen utilizando muchos electrodomésticos y dispositivos electrónicos aun cuando parecen estar apagados. Basta con que permanezcan conectados a la corriente para que continúen demandando electricidad de forma constante.

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Televisores, microondas con reloj digital, decodificadores, consolas de videojuegos, equipos de audio, cafeteras eléctricas, impresoras e incluso cargadores de celulares son algunos de los aparatos que mantienen un consumo permanente. Aunque la demanda individual de cada uno pueda parecer insignificante, la suma de todos ellos durante las 24 horas del día, los 365 días del año, genera un impacto mucho mayor del que suele imaginarse.

Diversos estudios sobre eficiencia energética estiman que este consumo silencioso puede representar hasta un 10% del consumo eléctrico de un hogar promedio. Es decir, una parte de la energía que se paga cada mes corresponde a equipos que, en la práctica, no están siendo utilizados.

Más allá del stand by: otros hábitos que ayudan a ahorrar

Reducir el consumo eléctrico no implica resignar confort ni modificar radicalmente la rutina diaria. De hecho, los especialistas coinciden en que gran parte del ahorro proviene de incorporar hábitos sencillos y sostenidos en el tiempo. Además de desenchufar los dispositivos que no se utilizan durante largos períodos, también es recomendable aprovechar la luz natural siempre que sea posible, reemplazar lámparas tradicionales por tecnología LED y mantener puertas y ventanas cerradas cuando se utilizan equipos de climatización para evitar pérdidas de temperatura.

La calefacción también puede ser eficiente

Durante el invierno, los equipos de climatización suelen convertirse en uno de los principales consumos eléctricos del hogar. Sin embargo, la tecnología permite que hoy existan alternativas capaces de brindar confort sin desperdiciar energía.

En ese sentido, algunos equipos incorporan funciones inteligentes que regulan automáticamente su funcionamiento para mantener la temperatura elegida utilizando solo la energía necesaria. Un ejemplo es el Convector Radiador Digital Nordheat de Liliana (modelo CN2400R), que cuenta con Función ECO. Una vez alcanzada la temperatura seleccionada, el equipo ajusta automáticamente su funcionamiento para conservar el ambiente confortable con un consumo más eficiente.

La transición hacia un consumo inteligente empieza por entender cómo utilizamos la energía dentro del hogar. Revisar pequeñas acciones diarias, incorporar tecnología diseñada para optimizar el consumo y elegir equipos eficientes son decisiones que no solo impactan en la factura de luz, sino también en el cuidado del ambiente. Al final, la eficiencia energética no consiste en consumir menos por obligación, sino en consumir mejor.