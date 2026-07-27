Beneficios corporativos: cuánto invertirán las empresas en regalos a empleados

Con el segundo semestre en marcha, las empresas argentinas planifican su calendario de beneficios y reconocimientos de cara a las fechas especiales que se acercan en el país: Día del Niño, Día de la Primavera, Día de la Madre y fin de año son las próximas paradas para las áreas de Recursos Humanos. Según el Informe de Beneficios Corporativos HRTrends Argentina 2026 de Bonda, el monto que las compañías destinan por colaborador en cada una de estas ocasiones varía, pero se mantiene dentro de rangos similares a lo largo del año.

Día del Niño: una fecha donde el reconocimiento se extiende a la familia

De acuerdo con los datos relevados, el 47,4% de las empresas destinan entre $29.000 y $41.000 por colaborador para esta fecha, mientras que un 29,6% invierte entre $41.000 y $52.500 Solo el 23% supera los $52.500, lo que la convierte en una de las fechas donde predominan los reconocimientos de rango más bajo.

Día de las madres, una tradición que sigue vigente

En el caso del Día de la Madre, el 44,5% de las empresas destinan entre $29.000 y $41.000 por colaborador para esta fecha, mientras que un 31,4% invierte entre $41.000 y $52.500. Por su parte, el 24,1% supera los $52.500, reflejando que se trata de una de las celebraciones que concentra una inversión significativa dentro del calendario anual de beneficios.

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Fin de año, la fecha donde se destina más presupuesto

Cuando se trata de las fiestas de fin de año, el 36,5% de las empresas invierte entre $30.000 y $42.000 por colaborador, el 34,3% se ubica en la franja de $42.000 a $54.000, y un 29,2%, el porcentaje más alto del relevamiento, destina más de $54.000 por colaborador. El fin de año sigue siendo la instancia de reconocimiento más fuerte para las empresas, que aprovechan ese momento para cerrar el ciclo, agradecer el compromiso de sus colaboradores y proyectar un nuevo año junto a sus equipos.

Conocer estos montos también se convierte en una referencia para las áreas de Recursos Humanos que ya comienzan a definir sus presupuestos de beneficios para 2027. El relevamiento permite comparar la inversión que realiza el mercado y tomar decisiones sobre cómo distribuir el presupuesto entre las distintas fechas del calendario según la estrategia de cada organización.

Otras fechas que también forman parte del calendario de beneficios

El Informe de Beneficios Corporativos HRTrends 2026 de Bonda también relevó otras ocasiones que las empresas suelen premiar a lo largo del año, más allá del segundo semestre:

Cumpleaños : 41,3% destina entre $25.000 y $35.000; 33,9% entre $35.000 y $45.000; 24,8% más de $45.000.

Aniversario/antigüedad laboral : 39,8% entre $25.000 y $35.000; 33,3% entre $35.000 y $45.000; 26,9% más de $45.000.

Nacimiento de hijos : 42,3% entre $25.000 y $35.000; 30,7% entre $35.000 y $45.000; 27% más de $45.000.

Matrimonio : 43% entre $25.000 y $35.000; 30% entre $35.000 y $45.000; 27% más de $45.000.

Graduación : 46% entre $25.000 y $35.000; 28,5% entre $35.000 y $45.000; 25,5% más de $45.000.

Pascuas : 50,4% entre $25.000 y $35.000; 26,3% entre $35.000 y $45.000; 23,3% más de $45.000.

Día de la Mujer: 52,6% entre $25.000 y $35.000; 25,5% entre $35.000 y $45.000; 21,9% más de $45.000.

Por qué el reconocimiento se volvió parte de la estrategia de fidelización de Recursos Humanos

Los reconocimientos en fechas especiales se consolidaron como una pieza central de la experiencia del colaborador. En un mercado laboral donde fidelizar al talento es cada vez más difícil, las empresas empezaron a entender que era necesario ampliar la propuesta de valor para sostener el compromiso de los equipos, construir sentido de pertenencia, mejorar el clima laboral y fortalecer la marca empleadora puertas adentro.

"Es clave entender al reconocimiento no sólo como una inversión en una fecha particular, sino como una estrategia que se planifica durante los doce meses. Ya no alcanza con destinar presupuesto: importa elegir bien cuándo y cómo llega ese beneficio a cada colaborador. Un mismo monto puede tener un impacto muy distinto según el momento y el formato en que se entrega, y esa decisión termina moldeando cómo el colaborador percibe a la compañía" asegura Débora Firpo, People Manager en Bonda.

A través de su tecnología, Bonda permite a las empresas gestionar programas de reconocimiento, descuentos, regalos, incentivos y beneficios personalizados a través de puntos canjeables por gift cards para colaboradores y clientes. Con más de mil empresas clientes en Latinoamérica, la plataforma acompaña a las organizaciones en el diseño y la gestión de estrategias de beneficios adaptadas a cada ocasión.

El relevamiento también evidencia que el reconocimiento ya no se concentra únicamente en las grandes celebraciones de fin de año. Cada vez más empresas distribuyen su presupuesto entre distintas fechas del calendario, construyendo una estrategia de beneficios sostenida que acompaña al colaborador durante todo el año.