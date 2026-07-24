viernes 24 de julio de 2026
EMPRESAS Y PROTAGONISTAS
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No des por perdido el 2026: el truco de mitad de año para potenciar tu carrera sin esperar a marzo

Pasó la primera mitad del año y el balance de las resoluciones de enero empieza a pesar. Sin embargo, el segundo semestre trae una segunda oportunidad ideal para capacitarse, cambiar de rumbo profesional o incorporar herramientas clave, sin necesidad de esperar al próximo calendario escolar.

Potenciar tu vida profesional en el segundo semestre
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El inicio del segundo semestre suele percibirse como la cuenta regresiva hacia el final del año, pero para el ámbito de la formación profesional y el desarrollo personal, funciona en realidad como un reseteo estratégico. Lejos de la presión y las expectativas acumuladas en marzo, los meses que van de julio a diciembre ofrecen un ritmo ideal para cursos cortos, diplomaturas especializadas y formaciones ejecutivas que pueden cambiar drásticamente tu perfil laboral antes de que termine el año.

No perder el año es una decisión inteligente, y la clave está en elegir formatos ágiles que se adapten a la rutina diaria. Hoy en día, la oferta académica se ha flexibilizado tanto que es posible especializarse en habilidades de alta demanda (como marketing digital, finanzas, programación o idiomas) en modalidades intensivas y virtuales.

El impulso extra: la oferta académica de Libre

Uno de los principales frenos a la hora de decidirse por una capacitación suele ser el factor económico. En ese escenario, los programas de beneficios se transforman en aliados clave de servicio.

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El catálogo de beneficios académicos de Libre incluye:

  • Universidades y formación ejecutiva: Descuentos en matrículas y cuotas de carreras de grado, posgrados y diplomaturas en las casas de estudio más prestigiosas.

  • Cursos cortos y habilidades digitales: Alianzas con academias de tecnología y diseño para reconvertir tu perfil profesional en pocos meses.

  • Idiomas y capacitación continua: Beneficios en institutos de primer nivel para aprender o perfeccionar herramientas fundamentales para el mercado global.

Tres consejos para elegir tu formación de segundo semestre

  1. Definí un objetivo específico: Al ser la segunda mitad del año, buscá capacitaciones que resuelvan una necesidad puntual o que complementen lo que ya sabés.

  2. Evaluá la carga horaria: Optá por formatos blended (semipresenciales) o 100% online que te permitan administrar tus tiempos sin saturar tu agenda.

  3. Maximizá tu suscripción: Antes de inscribirte, revisá la plataforma de Libre; la diferencia en el valor de la cuota puede ser el empujón definitivo que necesitabas para empezar.

La segunda mitad del año ya arrancó y la oportunidad de sumar valor a tu currículum está a un clic de distancia. No dejes para el año que viene lo que podés empezar a concretar hoy.

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