Cómo funciona LENEK, la agencia de comunicación que eligen las marcas de lujo para potenciar su posicionamiento

Fundada en 2021 por Nicole Aisemberg, CEO de LENEK, nació con una premisa clara: acompañar a las organizaciones a alcanzar sus metas comerciales a través de planes de comunicación a la medida. Con un modelo operativo que combina la consultoría y la ejecución, la firma logró consolidarse rápidamente como la socia estratégica de compañías de diversos sectores. Su portfolio actual da cuenta de esta versatilidad, abarcando desde empresas tradicionales y globales como la bodega Luigi Bosca, Longchamp y el Grupo Mezcla, hasta proyectos específicos en rubros industriales y corporativos de nicho.

El diferencial operativo de la firma radica en su filosofía de crecimiento selectivo, priorizando la calidad de atención sobre el volumen de cuentas. Nicole explica que este enfoque es indispensable para ofrecer una consultoría real: “Tal vez de diez marcas con las que me junto, son pocas las que hacemos match en lo que están buscando y en lo que nosotras ofrecemos”. Para la fundadora de la agencia, el diagnóstico profundo y el entendimiento mutuo son requisitos obligatorios antes de iniciar cualquier proyecto conjunto.

La Rando

Longchamp

El diagnóstico de Nicole Aisemberg: por qué falla la comunicación masiva

Frente al escenario actual de la comunicación, Aisemberg es contundente al señalar el error recurrente que cometen muchas empresas: pensar que todas deben hacer lo mismo y elegir a los mismos influencers o celebrities. Según explica la especialista, hoy el público exige credibilidad y los grandes presupuestos volcados a formatos tradicionales sin estrategia suelen perder efectividad frente a las comunidades de nicho. “Le huimos bastante a los perfiles grandes, a los de un millón de seguidores”, confiesa, argumentando que un entorno hiper específico genera un boca a boca mucho más real para el negocio.

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Este diagnóstico se traduce en metodologías de trabajo concretas. Recuerda el caso de una firma internacional con presupuesto asignado para pautar de forma tradicional que aceptó cambiar el rumbo: crearon una cápsula de contenidos digitales con una firma autorizada del sector que costó un tercio de la inversión prevista y generó métricas y resultados mucho más efectivos. La clave, para Aisemberg, reside en proponer ideas por fuera de la típica gacetilla de prensa y apostar por la creatividad.

Tres verticales para un posicionamiento real en el mercado

Para alcanzar resultados medibles y sostenibles en el tiempo, Aisemberg despliega su metodología a través de tres patas fundamentales: el asesoramiento estratégico, las relaciones públicas y la gestión de prensa. El proceso se inicia siempre con reuniones presenciales orientadas a escuchar los puntos de dolor de la marca y sus metas comerciales. A partir de allí, se estructuran planes específicos que conecten de forma orgánica tanto en plataformas digitales como en medios tradicionales.

Antes de dar el salto independiente, la CEO de LENEK sumó una década de experiencia en áreas de marketing de empresas como Bigbox, coronando su etapa corporativa como Directora de Marketing de LATAM a sus 27 años para la multinacional Media.Monks. Nicole Aisemberg destaca que de ese recorrido heredó la rigurosidad organizativa y la disciplina de procesos en la nube que hoy definen el ADN formal de la agencia. Esta base metodológica fue la que le permitió liderar hitos como el reposicionamiento integral de experiencias para el Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires.

Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires

La estructura de un equipo complementario e interdisciplinario

Para sostener esta operación diaria y garantizar el cuidado de cada cliente, LENEK consolidó un equipo de especialistas con perfiles bien definidos. Junto a Nicole trabaja Catalina Pellegrini como Head of PR, quien es Licenciada en Relaciones Públicas y a su vez cuenta con formación en fotografía, aporta una fuerte inclinación hacia el storytelling y el desarrollo de ideas inesperadas. La gestión de prensa especializada está liderada por Anabella Vazquez Mutto, profesional con más de 10 años de trayectoria impulsando estrategias de comunicación de marca y relaciones sólidas con los medios.

El esquema operativo se completa con Delfina Vanni, asistente de PR, quien combina su formación en comunicación y su pasión por el relato de marca con un enfoque analítico desarrollado a partir de su experiencia previa en performance marketing. Esta sinergia interna les permite abordar los proyectos desde múltiples aristas, garantizando que cada acción responda directamente a los objetivos comerciales del cliente.

El impacto de las estrategias de la agencia le permitió posicionar a sus clientes en los principales medios de comunicación de Argentina. De cara al mediano plazo, la fundadora delinea una hoja de ruta orientada a expandir sus fronteras operativas. A nivel nacional, el foco está puesto en mercados emergentes de gran dinamismo como Mendoza, Salta y Córdoba, donde diversas marcas de consumo e industriales buscan dar un salto cualitativo en su comunicación.

Asimismo, la proyección internacional contempla afianzar lazos en plazas regionales clave como México y Uruguay, además de explorar oportunidades en el mercado estadounidense. Al cerrar la entrevista, Nicole remarca la importancia de la co-creación con quienes eligen trabajar con ellas: “Nosotras no hacemos magia; del otro lado tiene que haber un cliente dispuesto a escuchar el feedback para ir ajustando tuercas”.