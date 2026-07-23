Howard Johnson llegó a Chacras de Coria y plantó bandera en Mendoza

Este 1º de Julio se inauguró el Howard Johnson Alcántara - Chacras de Coria. La apertura fue presidida por las familias Gomensoro y Brigante (inversoras del hotel) y por el Sr. Alberto Albamonte (Presidente de Howard Johnson Argentina). Además, contó con la presencia del Sr. Alfredo Cornejo (Gobernador de Mendoza), Sr. Esteban Allasino (Intendente de Luján de Cuyo), entre otras autoridades provinciales y municipales, referentes del sector turístico, empresarial y periodismo. El acto inaugural estuvo enmarcado por un escenario único: la primera nevada del año en la provincia, que cubrió el parque con un manto blanco y aportó un marco natural excepcional a la celebración.

El Grupo Hotelero Albamonte llegó a Mendoza con un hotel tipo Boutique, agregando por primera vez un nuevo concepto de alojamiento dentro de la red de 42 hoteles en Argentina.

Corte de cinta inaugural del nuevo Howard Johnson Alcántara- Chacras de Coria

Ubicado en Chacras de Coria, zona exclusiva residencial caracterizada por sus grandes espacios verdes y la cercanía a numerosos barrios privados a solo 14 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, el hotel invita a disfrutar de una experiencia que combina enoturismo, naturaleza, gastronomía y bienestar en uno de los destinos más atractivos de Luján de Cuyo. Así nace Howard Johnson Alcántara Hotel, complejo de 4400 m2 totales y 2200 m2 cubiertos, ofreciendo recepción las 24 horas, habitaciones muy amplias que van desde 45 a 48 m2, diseñadas para brindar una experiencia personalizada donde se fusionan el confort contemporáneo con una atmósfera cálida y genuina.

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Cada habitación está equipada con Smart TV de 50 pulgadas, frigobar, caja de seguridad y pava eléctrica. Además, tienen escritorio, climatización inverter y terrazas que miran a los jardines del hotel o hacia la imponente Cordillera de los Andes.

Los huéspedes que se alojen en este establecimiento acceden al desayuno artesanal que incluye productos frescos de estación, seleccionados cuidadosamente para ofrecer una experiencia saludable y de calidad, Wi-Fi de alta velocidad y estacionamiento interno. El lugar ofrece piscina exterior y solarium. Para los amantes de las mascotas el hotel es pet friendly y ofrece parrilla con costo adicional y reserva previa.

El hotel cuenta además con un salón de convenciones, espacio totalmente insonorizado y pensado para eventos sociales y corporativos, ofreciendo servicios para capacitaciones, reuniones de empresas o celebraciones. En cuanto a sustentabilidad, sus jardines son de bajo consumo hídrico, hay iluminación LED, climatización eficiente y un proyecto de energía solar.

Habitación pensada para una experiencia de confort con diseño moderno

Sobre las expectativas que ofrece la unión con una cadena internacional, Fernando Gomensoro, Propietario y Presidente del hotel destaca: “Estamos muy entusiasmados con el inicio de las operaciones en forma conjunta con el GHA y Howard Johnson. La idea de esta relación es brindar un servicio único, tanto para el turismo nacional como internacional, y abrirnos al mundo de eventos corporativos y sociales, aprovechando la experiencia y el respaldo de una marca de tanto fuste internacional y con más de 25 años de presencia en el país. Ahora pasamos a formar parte de la mayor red hotelera del país”.

A la hora de los discursos, Alfredo Cornejo, Gobernador de la Provincia puso en valor el crecimiento que viene experimentando Mendoza como destino turístico. Asimismo, destacó que ese posicionamiento ha sido posible gracias al compromiso sostenido del sector privado. El mandatario hizo hincapié en que “Mendoza ha ganado una marca turística y ese crecimiento ha sido posible por un sector privado muy pujante”, a lo que sumó que “desde el Estado hemos hecho nuestra parte, pero son los inversores quienes han hecho posible consolidar la marca Mendoza, junto con nuestros atractivos naturales, nuestra organización y nuestra institucionalidad”. Finalmente, felicitó a las familias inversoras y a la cadena hotelera por apostar por Mendoza. “Sabemos el esfuerzo que significa invertir en un proyecto como este. Por eso queremos poner en valor a quienes siguen confiando en Mendoza y generan nuevas oportunidades para nuestra gente”, concluyó.

Por el lado del GHA, su CEO Alberto Albamonte y Presidente de las marcas Howard Johnson y Days Inn en Argentina expresó “El nuevo hotel que incorporamos se distingue por su infraestructura de lujo pensada para el viajero moderno, su ubicación es en una zona de gran crecimiento hotelero, lugar además que brinda cercanía a bodegas, buena gastronomía, naturaleza y hermosos paisajes lo que posiciona al lugar como una opción buscada por viajeros que prefieren combinar la tranquilidad de la naturaleza con una carta de servicios exclusivos”. El empresario continuó diciendo “Somos la mayor cadena hotelera de Argentina, con 42 hoteles en funcionamiento, y proyectamos inaugurar otros diez durante este año. Después de momentos muy difíciles para la actividad, valoramos especialmente a quienes siguen invirtiendo en hotelería y apostando al crecimiento turístico del país”.

Como parte del lanzamiento, la cadena anunció a través de su web www.hjargentina.com/hj-chacras-de-coria un 10% de descuento sobre la tarifa rack para 2 personas con desayuno incluido. Sujeto a disponibilidad y con cupos limitados.

Con esta apertura, Howard Johnson suma un nuevo destino a su presencia nacional y continúa fortaleciendo su liderazgo como una de las redes hoteleras más importantes de Argentina.

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Vista de la piscina exterior, solarium y áreas de descanso

Por qué Alcántara: El nombre Alcántara rinde homenaje al barco que trajo desde Portugal a los abuelos de una de las socias. Portugal es tierra de origen del corcho¸ material noble que está presente en detalles del hotel como símbolo de raíz, permanencia y respeto por la naturaleza. Este emprendimiento busca honrar esa historia y, sobre todo, el valor de la amistad que une a las dos familias fundadoras. La historia de la inmigración se repite en la de los abuelos de todos, por eso se decidió llamarlo así, lo que a su vez refleja las expectativas de “embarcarnos en algo nuevo” dicen los inversores.

Acerca de Chacras de Coria: Encanto, naturaleza y sabores en el corazón de Luján de Cuyo.

Este distrito combina a la perfección: tradición, naturaleza y una propuesta turística única que invita a disfrutar sin apuro.

A solo 14 km de la Mendoza capital (aproximadamente 20 minutos en auto) y a 30 km del Aeropuerto Internacional El Plumerillo, Chacras de Coria se presenta como una opción ideal para quienes buscan desconectarse sin alejarse de los principales centros urbanos. Además, su ubicación estratégica lo convierte en un excelente punto de partida para explorar otros atractivos de Luján de Cuyo y la provincia. Sus calles arboladas, plazas, casonas históricas y el ritmo sereno del lugar invitan a recorrerlo caminando o en bicicleta, disfrutando de cada rincón. Aquí, cada paseo tiene su encanto: desde una tarde tranquila en sus espacios verdes hasta recorridos culturales y experiencias enoturísticas inolvidables.

Chacras ofrece actividades para todos los gustos. Se puede disfrutar de paseos al aire libre, visitar bodegas cercanas, realizar degustaciones de vinos, recorrer mercados y ferias locales, participar de propuestas de bienestar como yoga o spa, o simplemente dejarse llevar por el espíritu relajado del distrito. Para quienes disfrutan del movimiento y el contacto con la naturaleza, los senderos de Chacras de Coria ofrecen una excelente oportunidad para realizar caminatas, trekking liviano, running y ciclismo, en entornos naturales que combinan arboledas, paisajes rurales y vistas privilegiadas de la montaña. Estos recorridos invitan a descubrir el distrito desde otra perspectiva, conectando con el aire libre y el paisaje mendocino.

También es un destino ideal para los amantes del vino, ya que se encuentra rodeado de viñedos y muy cerca de reconocidas bodegas de la región, donde el malbec mendocino se vive con todos los sentidos. Uno de los grandes atractivos de Chacras de Coria es su destacada oferta gastronómica. Restaurantes, cafés, wine bars y espacios gourmet conviven en un entorno único, ofreciendo desde cocina de autor hasta sabores tradicionales mendocinos. Quién visita la ciudad puede disfrutar de desayunos entre jardines, almuerzos al sol, meriendas relajadas y cenas maridadas con grandes vinos, en propuestas que combinan calidad, identidad local y hospitalidad. Chacras de Coria cuenta con una amplia variedad de alojamientos para cada tipo de viajero: hoteles boutique, posadas, casas de huéspedes, cabañas y hospedajes premium que combinan confort, diseño y tranquilidad.

Muchos de estos espacios están rodeados de naturaleza y viñedos, ofreciendo experiencias de descanso auténticas, con el equilibrio perfecto entre relax y cercanía a los principales atractivos turísticos. Desde Chacras de Coria se puede acceder fácilmente a algunos de los principales atractivos turísticos de Mendoza:

• Cacheuta y sus termas – a 35 km

• Dique Potrerillos – a 50 km

• Maipú y su circuito del vino – a 20 km

• Parque General San Martín – a 12 km

• Aconcagua – ideal para excursiones de montaña