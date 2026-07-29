“El Diablo Viste a la Moda 2” fue una de las películas más vistas en los cines, tanto en Argentina como en el mundo. Este miércoles 29 de julio, se estrenó en una plataforma de streaming, lo que permitirá a quienes no pudieron disfrutarla en la pantalla grande poder observarla desde la comodidad de sus casas.

La esperada secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, que está basada en la novela homónima escrita por Lauren Weisberger, logró recaudar más de 690 millones de dólares en la taquilla mundial. En Argentina se estrenó el 30 de abril y obtuvo más de un millón de espectadores en tan solo 15 días.

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De qué trata “El Diablo Viste a la Moda 2”

20 años después de la primera película, su secuela reúne al elenco principal, que deberán trabajar juntos para salvar Runway. La revista atraviesa momentos difíciles debido al auge de la digitalización de los medios y la crisis de la impresión en papel, lo que empeora luego de que ella y Miranda Priestley fueran canceladas en las redes sociales.

En Argentina, la película se estrenó el 30 de abril y obtuvo más de un millón de espectadores en tan solo 15 días.

Debido a la crisis interna en Runway, Andy Sachs, quien se convirtió en una respetada periodista, regresará para ayudar a Miranda y mejorar la imagen pública de la revista. En el camino, deberá lidiar con la fuerte competencia con su ex compañera de trabajo, Emily Charter, y deberá procurar ser fiel a sí misma y encontrar su camino.

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Del cine al streaming: dónde puedo ver “El Diablo Viste a la Moda 2”

A partir de este miércoles, “El Diablo Viste a la Moda 2” estará disponible en streaming a través de la plataforma Disney+, donde también se puede ver su predecesora. Para poder ver la película, será necesario contratar el servicio, para lo que se ofrecen distintos planes de pago.

El plan más accesible de la plataforma incluye anuncios y tiene un costo mensual de $11.999, mientras que el estándar sin los mismos equivale a $15.999. Por otro lado, el plan premium de Disney+ tiene un valor de $23.999 por mes y agregado de miembros cuesta $8.390,99 por usuario para el plan inicial.

JSM / ds