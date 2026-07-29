Sean Astin reveló cuánto cobró por “El Señor de los Anillos” y por qué tuvo que vender su casa

Sean Astin, recordado mundialmente por interpretar a Samwise Gamgee en “El Señor de los Anillos”, reveló que atravesó dificultades económicas durante el período de mayor popularidad de la trilogía. Según contó, el salario que había negociado por las tres películas fue tan bajo que terminó vendiendo su casa.

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El actor, de 55 años, habló sobre aquella etapa durante una entrevista con el diario británico The Guardian. Astin explicó que no estaba preparado para el enorme nivel de exposición que alcanzó después del estreno de La Comunidad del Anillo, en 2001, ni para la diferencia que existía entre su fama internacional y su situación financiera.

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“Había una desconexión entre la atención que recibía y el dinero que teníamos. No era mucho dinero. De hecho, tuve que vender mi casa porque negocié una cantidad muy pequeña por la trilogía”, reconoció el intérprete.

Cuánto cobró Sean Astin por “El Señor de los Anillos”

Astin había revelado anteriormente que recibió aproximadamente 75.000 dólares por cada película, una cifra que situó su remuneración total por la trilogía en torno a los 250.000 dólares, contemplando compensaciones adicionales vinculadas con el proyecto.

El monto resulta llamativo si se lo compara con la dimensión comercial que posteriormente alcanzaron las películas dirigidas por Peter Jackson. Estrenadas entre 2001 y 2003, las tres producciones recaudaron en conjunto alrededor de 2.900 millones de dólares en los cines de todo el mundo.

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Además de convertirse en un fenómeno cultural, la trilogía obtuvo 17 premios Oscar. Solo El retorno del Rey, estrenada en 2003, ganó las once estatuillas a las que estaba nominada, incluida la de mejor película.

Sin embargo, cuando Astin y el resto del elenco firmaron sus contratos, no existía ninguna certeza de que la ambiciosa adaptación de la obra de J. R. R. Tolkien fuera a conseguir semejante éxito.

Por qué los actores no pudieron renegociar sus contratos

A diferencia de otras franquicias, en las que los protagonistas pueden revisar sus condiciones después de cada estreno, las tres películas de El Señor de los Anillos fueron rodadas de manera simultánea en Nueva Zelanda. Esa estrategia permitió optimizar la producción, pero impidió que el elenco renegociara sus salarios en función de la recaudación obtenida por cada entrega.

Elijah Wood, quien interpretó a Frodo Bolsón, explicó en una entrevista con Business Insider que los actores aceptaron remuneraciones que no eran demasiado elevadas porque New Line Cinema estaba asumiendo un importante riesgo financiero al producir tres largometrajes de una sola vez.

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Wood señaló que no se trató de una situación en la que filmaron una película, evaluaron sus resultados y luego negociaron un nuevo contrato para la siguiente. Por esa razón, participar de la trilogía no representó inicialmente el tipo de acuerdo económico que les permitiría dejar de preocuparse por el dinero durante el resto de sus vidas.

El actor también destacó que la contrapartida fue formar parte de una obra que permanecería para siempre en la historia del cine. La franquicia impulsó las carreras internacionales de gran parte del reparto y convirtió a sus personajes en referentes de la cultura popular.

Orlando Bloom también recibió un salario reducido

Astin no fue el único integrante del elenco que habló públicamente sobre las cifras. Orlando Bloom, encargado de interpretar al elfo Legolas, contó en 2019 durante una entrevista con Howard Stern que recibió 175.000 dólares por las tres películas.

Bloom aseguró entonces que habría aceptado participar incluso por una cantidad menor, debido a la experiencia profesional y al impacto que el personaje tuvo en su carrera. El actor todavía no era una estrella consolidada cuando fue seleccionado para incorporarse al reparto.

En el caso de Astin, su llegada a la Tierra Media ocurrió después de haber alcanzado notoriedad desde muy joven con producciones como Los Goonies y Rudy. Sin embargo, el papel de Samwise Gamgee le proporcionó un reconocimiento global muy superior al de sus trabajos anteriores.

El actor aclaró que actualmente se encuentra en una posición financiera cómoda. Su revelación se refiere específicamente a los años en los que la trilogía dominaba las salas de cine y él debía afrontar sus gastos personales con una remuneración muy inferior a lo que el público podía imaginar por su nivel de fama.

¿Sean Astin volverá a interpretar a Sam?

La historia cinematográfica de la Tierra Media prepara nuevas producciones. Una de ellas es “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien volverá a ponerse en la piel de Gollum. Peter Jackson participa como productor junto con Fran Walsh y Philippa Boyens.

También está en desarrollo otra película, titulada provisionalmente “The Lord of the Rings: Shadow of the Past”, cuyo guion será escrito por Stephen Colbert, Philippa Boyens y Peter McGee. La historia estará ambientada años después de la partida de Frodo y contemplará personajes de la trilogía original.

Por el momento, el regreso de Sean Astin como Samwise Gamgee no fue confirmado. No obstante, cuando le preguntaron si esta vez negociaría una remuneración más favorable ante una eventual convocatoria, el actor respondió de manera contundente: “Por supuesto que sí”.