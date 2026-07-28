Diputada cordobesa sobre el FMI: "La deuda no puede ser una política de Estado"

La diputada nacional Gabriela Estévez aseguró que "la deuda no puede ser una política de Estado" al respaldar un proyecto de su par Máximo Kirchner.

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"La deuda no puede ser una política de Estado"

"Por eso acompañamos el proyecto de Máximo Kirchner que propone Ley Marco de Defensa de la Posición Argentina frente al FMI, para devolver al Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo, establecer un techo legal a la deuda y exigir la revisión del excedente extraordinario otorgado en 2018", argumentó.

"Ese crédito no fue una decisión unilateral de la Argentina. También fue una decisión política del FMI, tomada por fuera de sus propias reglas. Esa corresponsabilidad también debe formar parte de la negociación", agregó la legisladora de Unión por la Patria.

"Un país soberano honra sus compromisos, pero nunca resigna el futuro de su pueblo para cumplirlos", cerró Estévez en una publicación de la red social "X".

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¿Qué dice el texto del proyecto de ley?

Según publicó NA, la iniciativa de Máximo Kirchner apunta directamente al DNU 179/2025, con el cual el gobierno nacional instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones, unos 20.000 millones de dólares aproximadamente, sin la consideración del Congreso.

Además establece que las acciones que no se cumplan serán revisadas y posiblemente puestas a consideración de nulidad total como de inoponibilidad internacional; a su vez, los funcionarios que en ellas intervengan quedarán como los responsables por los daños ocasionados al Estado nacional.

Los principios estructurados por el proyecto son: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

También por el principio de corresponsabilidad si el propio FMI incumple sus reglas propias o bien aprueba programas con motivación política, la responsabilidad de las consecuencias será compartida.

Para ello, se fundó en un antecedente donde se refirió a la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, la cual registró divisiones internas del equipo en base al cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en un caso argentino del año 2018 y calificó la deuda en “zona gris”.

Sobre esta cuestión, siempre de acuerdo a la iniciativa, el texto expone que, por entonces, en el mes de mayo de 2018 y al instante de la redacción, 45.100 millones de dólares salieron del país en concepto de formación de activos externos correspondientes al sector privado, frente a 44.500 millones de dólares aportados por el FMI.

Fuente: NA.