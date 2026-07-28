Mina Clavero celebró la Fiesta del Reencuentro con más de 7.000 asistentes y un fuerte impacto turístico

La tercera edición de la Fiesta del Reencuentro volvió a consolidarse como uno de los principales eventos del invierno en Mina Clavero. Según informó el intendente Luis Quiroga, la celebración convocó a más de 7.000 personas, una cifra superior a la de años anteriores, y dejó un balance positivo tanto por la convocatoria como por el impacto económico que generó en la ciudad.

El festival se realizó como parte de las actividades por el Día del Amigo y tuvo como espectáculo principal a Los Caligaris, quienes encabezaron una programación que reunió a vecinos y turistas en el escenario montado sobre la Costanera Central.

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Quiroga destacó que la Fiesta del Reencuentro se transformó en un nuevo producto turístico para la localidad y remarcó que cada edición logró incrementar la cantidad de asistentes.

Además, señaló que el evento benefició de manera directa a 45 emprendedores, artesanos e instituciones locales, que participaron con puestos gastronómicos y de venta de productos.

"Cada vez vamos incrementando más la cantidad de público. Es un producto turístico importante y genera un movimiento económico para emprendedores, artesanos e instituciones que pueden obtener ingresos durante la fiesta", sostuvo el intendente.

En relación con la temporada invernal, el jefe comunal indicó que la ocupación turística se ubicó entre el 45% y el 50%, aunque aclaró que durante esta época no toda la oferta de alojamiento permanece abierta.

Según explicó, la mayor afluencia de visitantes provino de la provincia de Córdoba y de Buenos Aires, especialmente en establecimientos con servicios de mayor categoría.

Ya preparan los próximos eventos

Tras el balance positivo de la Fiesta del Reencuentro, Mina Clavero ya trabaja en su calendario de actividades para los próximos meses.

El 16 de agosto, durante el fin de semana largo, se realizará una nueva edición de Cacharpayas en Invierno, un tradicional encuentro folclórico que se desarrolla desde la década del 90 y cuyo artista principal será anunciado en los próximos días.

En tanto, el municipio también confirmó que el 24 de octubre tendrá lugar la apertura oficial de la temporada turística 2026/2027, con un espectáculo gratuito en la Costanera Central encabezado por Soledad Pastorutti.