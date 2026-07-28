José María Manuali, nuevo presidente de la Unión Industrial de Córdoba

José María Manuali es el nuevo presidente de la Unión Industrial de Córdoba y encabezará la junta directiva durante el período 2026-2028.

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Quién es José María Manuali

José María Manuali es ingeniero electromecánico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y cuenta con un MBA cursado en la Universidad Católica de Córdoba.

El empresario, nacido en Bell Ville, reside desde hace años en la ciudad de Córdoba. Desde hace casi 30 años desarrolla su carrera en Pertrak (ex Perkins Argentina), empresa de la que hoy es CEO.

Su trayectoria comenzó en la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) y continuó en la UIC, donde integró la junta directiva y luego el comité ejecutivo en representación de su cámara sectorial, según informó la entidad.

Qué dijo José María Manuali

"Asumo la presidencia como un servicio para las cámaras, empresas y todos los sectores que forman parte de la Unión Industrial. Me gustaría impulsar este servicio en tres pilares: representación, participación y profesionalismo”, expresó en su primer discurso como presidente.

“No estamos en el mejor contexto de la industria. Crisis hemos visto muchas, y nos hemos repuesto. Esta vez, creo que no es sólo una cuestión de contexto difícil, creo que esta vez se trata de un cambio más profundo, que no sé si lo hemos visto antes”, agregó sobre la realidad de la industria cordobesa.

Y luego completó: “La apertura, la aceleración tecnológica y la competencia con el mundo nos están obligando a desarrollar capacidades nuevas casi en tiempo real. Y sobre todo, nos están demandando competir con estándares de productividad, costos y calidad muy exigentes”.

“Con un desafío extra para Argentina: durante muchos años funcionamos en una economía relativamente cerrada. Eso nos permitió sostener actividades valiosas y un gran entramado industrial, pero también hizo que algunos sectores quedáramos rezagados respecto de las transformaciones que ocurrían en otras partes del mundo”, añadió.

“Por eso hoy convivimos con una industria muy potente, con empresas de altísimo nivel y, al mismo tiempo, con sectores que enfrentan procesos urgentes de reconversión para integrarse a esta nueva realidad. Con estos cambios, los desafíos de transición para la Unión Industrial son enormes”, evaluó Manuali, quien agradeció a Luis Macario y su equipo.

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Cuáles son las nuevas autoridades de la UIC

Presidente: José María Manuali - Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Vicepresidente 1º: Marcelo Uribarren- Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino.

Vicepresidente 2º: Luis Alberto Macario- Gastaldi Hnos., S.A.I.Y.C.F.E.I.

Vicepresidente 3º: Daniel Rodolfo Urcía - Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC)

Vicepresidente 4º: Natalia Edith Pasquale - Pasquale, S.R.L.

Vicepresidente 5º: Oscar Alberto Cabrera - Arcor, S.A.I.C.

Vicepresidente 6º: Gastón Javier Ferrero - Unión Gráfica Argentina Regional (UGAR) Asociación Civil.

Secretario: Leonardo Ezequiel Destéfano- FCA Argentina, S.A.

Prosecretario 1º: Miguel Alejandro Zonnaras- Georgalos Hnos., S.A.I.C.A.

Prosecretario 2º: Luciana Estefanía Mengo - Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de la Provincia de Córdoba, Asociación Civil.

Prosecretario 3º: Jorge Andrés Yapur- Asociación de Industriales de la Alimentación de Córdoba (ADIAC).

Prosecretario 4º: Ariel Ricardo Brusadín - Asociación Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba.

Tesorero: José Sebastián Guma - José Guma, S.A.

Protesorero 1º: Federico Damián Rodríguez- Sinteplast, Sociedad Anónima.

Protesorero 2º: Lucas Romagnoli - Clúster Tecnológico Córdoba, Asociación Civil sin fines de lucro.

Protesorero 3º: Jorge Mario Chali - Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba.

Protesorero 4º: Iván Alberto Barbero - Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto.

JMP