Femicidio de Luciana Ojeda: a 12 días del crimen, el acusado polaco sigue prófugo y no hay novedades sobre su paradero

La investigación por el femicidio de Luciana Daniela Ojeda continúa sin uno de los elementos centrales para el avance de la causa: la detención de Jan Lu Korzeniecki, el ciudadano polaco señalado como presunto autor del crimen ocurrido en un departamento de Nueva Córdoba.

A 12 días del hecho, el hombre de 45 años permanece prófugo y sobre él continúa vigente un pedido de captura internacional, dispuesto por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno.

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Luciana Ojeda, de 36 años, fue encontrada sin vida el 15 de julio en un departamento ubicado sobre calle Ituzaingó al 600.

En las primeras horas, el expediente se tramitó como una muerte de etiología dudosa. Sin embargo, las pruebas reunidas durante la investigación llevaron a la Fiscalía a modificar la calificación legal e imputar a Korzeniecki por homicidio agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género.

Desde entonces, la principal incógnita sigue siendo dónde se encuentra el acusado.

El reclamo de la familia

Mientras la Justicia mantiene activa la búsqueda, la familia asegura que no recibió información sobre avances concretos. Según contó Luciano Ojeda, hermano de la víctima, a El Doce, una de sus hermanas volvió a declarar ante los investigadores, aunque hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero del ciudadano polaco.

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"Hasta ahora no hay ninguna novedad de nada. Me dijeron que me iban a avisar cualquier cosa, pero todo sigue quieto, y el tipo andá a saber dónde andará", expresó.

"Estamos con mucha impotencia, con bronca porque hicieron las cosas muy mal. Te da mucha bronca, con esta Justicia totalmente inoperante", afirmó.

El principal sospechoso

De acuerdo con la reconstrucción del expediente, Korzeniecki había viajado desde Polonia para encontrarse con Luciana, con quien mantenía una relación desde hacía algunos meses.

Era la tercera visita del hombre a Córdoba y ambos tenían previsto permanecer varias semanas en el departamento de Nueva Córdoba antes de mudarse a otra vivienda.

La madrugada del crimen, en el inmueble también se encontraba la hija de 5 años de Luciana, quien posteriormente quedó bajo el cuidado de familiares maternos.