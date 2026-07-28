Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en San Francisco desde el sábado

La Policía de Córdoba solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Trinidad Alma Asis, una adolescente de 17 años que fue vista por última vez el sábado 25 de julio en la ciudad de San Francisco. La denuncia fue radicada por su madre, María Elizabeth Luna, en la Unidad Judicial local y desde entonces se activó un pedido de paradero.

Según informaron las autoridades, los investigadores manejan como principal hipótesis que la joven podría encontrarse en la ciudad de San Francisco o en alguna localidad cercana, por lo que solicitaron a la población aportar cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

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Trinidad es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca, cabello castaño claro hasta los hombros con flequillo a la altura de las cejas y ojos marrones oscuros. Además, el parte oficial indicó que no posee tatuajes. Al momento de ausentarse de su domicilio vestía una campera lila de lycra con capucha, un pantalón largo negro y zapatillas blancas con plataforma. También llevaba una mochila con varias mudas de ropa.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con la Unidad Judicial de San Francisco a los teléfonos (03564) 443272 o (03564) 15570111. También pueden enviar información al correo [email protected], acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar a las líneas de emergencia 101 o 911.