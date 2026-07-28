Alerta por una ciclogénesis: traerá fuertes tormentas, nevadas y granizo a gran parte de la Argentina

Un profundo sistema de baja presión proveniente del Océano Pacífico desencadenará una ciclogénesis que afectará a gran parte del territorio argentino durante los próximos cinco días. Entre el jueves y el domingo se esperan vientos destructivos, intensas nevadas en la cordillera y tormentas con granizo que golpearán principalmente al centro del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Litoral.

Según detalla el pronóstico publicado por Meteored, el cierre de julio estará marcado por un giro abrupto en las condiciones atmosféricas. Tras un mes caracterizado por una marcada monotonía meteorológica y temperaturas templadas, los modelos predictivos globales coinciden en la inminente formación de un evento severo frente a las costas bonaerenses.

Antes del desarrollo principal de la tormenta, el noroeste argentino (NOA) ya enfrenta alertas por ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. En paralelo, la región patagónica experimenta un frío extremo, con marcas térmicas que lograrán perforar la barrera de los 7 grados bajo cero en el centro de la provincia de Chubut.

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El cambio definitivo de escenario comenzará a gestarse durante el jueves. Un persistente viento norte inyectará un importante caudal de humedad sobre la franja central del territorio, lo que preparará el terreno para la fuerte inestabilidad que dominará todo el fin de semana.

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En simultáneo a este proceso, un nuevo sistema frontal impactará de lleno en la alta cordillera de Cuyo y la Patagonia. Las acumulaciones de nieve serán particularmente significativas en zonas turísticas clave como Esquel, Bariloche y San Martín de los Andes, extendiéndose con el correr de las horas hacia el extremo oeste del NOA.

El impacto de la ciclogénesis en Buenos Aires y el Litoral

El viernes 31 se perfila como la jornada más crítica y peligrosa de todo el evento meteorológico. Durante ese día, se gestará una ciclogénesis sobre Córdoba, un fenómeno que se desplazará rápidamente hacia el sur de Santa Fe al caer la noche, activando un bloque de precipitaciones severas.

El mayor riesgo operativo se concentrará entre el final de la tarde del viernes y la madrugada del sábado sobre el norte bonaerense y el AMBA. En este período se esperan tormentas de intensidad moderada a fuerte, con caída de granizo aislado y acumulados pluviométricos que podrían superar los 50 milímetros en un lapso muy corto.

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Hacia el sábado 1, las condiciones en la provincia de Buenos Aires exhibirán una mejora rápida. Sin embargo, el frente frío continuará su avance ineludible hacia el noreste argentino, trasladando el núcleo del peligro hacia Corrientes, Misiones y el norte de la región pampeana.

Los especialistas advierten que en el noreste del país no se descartan fenómenos localmente fuertes durante el fin de semana. En una escala levemente menor, las provincias de Chaco y Formosa también registrarán actividad eléctrica intensa y precipitaciones intermitentes.

Para el domingo 2, el mapa del tiempo nacional exhibirá un panorama mucho más tranquilo con el foco de lluvias disipado en la región del Litoral. Pese a esta mejora generalizada, las nevadas persistirán sobre la cordillera norpatagónica y la meseta chubutense, cerrando un ciclo de cinco días de tiempo verdaderamente crítico.