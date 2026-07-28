Una azafata registró el paso de un meteorito en pleno vuelo sobre el cielo de Rusia a 10 mil metros de altitud

Un destello sobre las nubes se produjo sobre el cielo de Rusia durante un vuelo comercial y sorprendió tanto al personal aeronáutico como a los pasajeros que se encontraban ubicados en las ventanillas del avión. Una de las azafatas, Alexandra Spasskaya, grabó el paso de un meteorito en pleno trayecto con su teléfono celular y registró el momento exacto en el que cruzó la atmósfera a 10 mil metros de altitud.

Integrantes del equipo de cabina señalaron que el destello duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para captar la atención de quienes miraban hacia el exterior.

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El evento ocurrió durante la etapa de vuelo de crucero, cuando la aeronave se desplazaba en condiciones meteorológicas estables. De manera imprevista, el meteorito ingresó a gran velocidad, desencadenando una intensa incandescencia producto de la fricción y la ionización del aire.

A diferencia de las observaciones terrestres, la altitud del avión ofreció una contemplación privilegiada: sin contaminación lumínica, horizonte despejado y nitidez del trayecto.

Con millones de reproducciones acumuladas, el video compartido por la tripulante de cabina no sólo se convirtió en uno de los más virales, sino que volvió a poner el foco en la fascinación por los misterios del espacio.

Una vez completado el itinerario y con la aeronave en tierra de forma segura, el evento astronómico continuó siendo el tema principal de conversación entre la tripulación. De acuerdo con los testimonios posteriores al aterrizaje, la experiencia combinó sorpresa, fascinación y tranquilidad.

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“Muchos pasajeros que iban del lado de la ventanilla también alcanzaron a verlo y empezaron a hablar entre ellos. Por suerte duros unos instantes y todo el vuelo continuó con total normalidad y sin ningún tipo de turbulencia. Fue un regalo de la naturaleza”, relató Alexandra Spasskaya.

Una azafata registró el paso de un meteorito en pleno vuelo sobre el cielo de Rusia a 10 mil metros de altitud

¿Por qué Rusia es un escenario frecuente de avistamientos astronómicos?

No es la primera vez que la masa continental rusa se convierte en el escenario principal de avistamientos astronómicos. Debido a la vasta extensión territorial del país y a la baja densidad poblacional en regiones como Siberia y el Lejano Oriente ruso, las rutas aéreas que cruzan estos cielos ofrecen condiciones ideales para registrar asteroides, basura espacial y meteoritos.

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Especialistas en astronomía explicaron que el fenómeno corresponde al ingreso de una roca espacial de tamaño reducido que, al tomar contacto con la atmósfera a velocidades hipersónicas, se incandescen por compresión e ionización del aire, resultando en el destello capturado por la cámara.

PM/ML