La NASA desplegará aviones de gran altitud para estudiar el eclipse solar total de agosto

La NASA desplegará aviones de gran altitud en el próximo eclipse solar total de agosto. El objetivo es estudiar en detalle el comportamiento solar y las variaciones en la atmósfera terrestre cuando la Luna bloquee por completo el Sol.

La aeronave de investigación WB-57 desplegará para volar a más de 15.000 metros, situándose muy por encima de las nubes y de la mayor parte de la atmósfera terrestre para garantizar observaciones con una nitidez poco común.

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La altitud alcanzada permitirá a los instrumentos a bordo capturar imágenes en luz visible e infrarroja de la atmósfera exterior del Sol, área sumamente difícil de analizar.

El objetivo central de los equipos liderados por la división Heliofísica de la NASA es responder a interrogantes sobre el calentamiento de la corona. Al volar en la misma dirección de la sombra de la Luna, las aeronaves podrán extender el tiempo de permanencia en la fase de totalidad y acumular minutos valiosos de datos continuos.

Además de examinar la estructura solar, los investigadores medirán los cambios repentinos de la ionosfera terrestre, la capa cargada eléctricamente que reacciona de manera inmediata ante la súbita interrupción de la radiación solar.

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Los sensores instalados en las naves rastrearán cómo la pérdida repentina de luz solar afecta las comunicaciones por radio y las señales de navegación satelital. En paralelo, la NASA coordinará mediciones con espectrómetros de alta precisión e instrumentos terrestres para comparar las lecturas atmosféricas en tiempo real a medida que la oscuridad total avance.

El proyecto incluye la participación de múltiples universidades e instituciones de investigación. En trabajo en conjunto, analizarán el polvo circundante alrededor del Sol y las eyecciones de masa coronal.

Este despliegue aéreo consolidará las investigaciones sobre el clima espacial, un factor determinante para proteger a los satélites en órbita como las redes eléctricas en la Tierra frente a eventuales tormentas solares.

BGD/ML