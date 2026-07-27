Trump dijo que hay "buenas probabilidades" de lograr un acuerdo con Irán, pero amenazó con nuevos bombardeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que existen "buenas probabilidades" de alcanzar un acuerdo con Irán, aunque dejó en claro que su gobierno volverá a lanzar ataques militares si las gestiones diplomáticas no prosperan.

Durante un diálogo con periodistas a bordo del Air Force One, mientras viajaba hacia un acto en el estado de Míchigan, Trump aseguró que mantiene la paciencia frente a las negociaciones. "Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder", sostuvo.

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Sin embargo, el mandatario estadounidense advirtió que, si no se logra un entendimiento, Estados Unidos retomará los bombardeos contra Irán. "Si no sucede, volveremos a hacer lo que estábamos haciendo hace dos días", dijo en referencia a los recientes ataques militares.

Trump también aseguró que las autoridades iraníes solicitaron mantener una reunión con Washington. Según su versión, ese interés surgió como consecuencia de la presión militar ejercida por Estados Unidos. "La única razón por la que quieren reunirse es porque los hemos estado golpeando muy duro", afirmó.

Irán negó que existan negociaciones con Estados Unidos

Las declaraciones del presidente estadounidense contrastan con la posición de Teherán. El gobierno iraní aseguró este lunes que no mantiene conversaciones con Washington, pese al reciente cese de los enfrentamientos entre ambos países.

En otro tramo de sus declaraciones, Trump descartó que Estados Unidos enfrente una escasez de municiones después de cinco meses de conflicto. "Tenemos muchas municiones", afirmó, aunque reconoció que le gustaría contar con más armamento y vinculó esa situación a la asistencia militar enviada a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia.

La tensión continúa en Medio Oriente

Las declaraciones de Trump llegan en un momento de fuerte tensión regional. En las últimas horas, Arabia Saudita informó que interceptó drones lanzados desde Irak por grupos aliados de Teherán y pidió al gobierno iraquí impedir que su territorio sea utilizado para nuevos ataques.

Además, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron nuevos ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas en el mar Rojo. El episodio volvió a encender las alertas sobre una posible escalada del conflicto en Medio Oriente.

La guerra también tuvo impacto en la economía mundial. El bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio global de petróleo, generó incertidumbre sobre el suministro de crudo y empujó al alza los precios en las últimas semanas. Tras el reciente cese de las hostilidades, las cotizaciones se estabilizaron en torno a los 86 dólares por barril.

En ese contexto, Irán reiteró que las conversaciones que mantiene con Omán sobre la administración del estrecho de Ormuz son exclusivamente bilaterales y no incluyen a Estados Unidos. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní insistió en que, por el momento, no existe ningún proceso de negociación abierto con Washington.

Trump también habló sobre Venezuela

El mandatario fue consultado además por el dinero recibido de Venezuela y aseguró que esos recursos podrían destinarse al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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"Estamos recibiendo mucho dinero. Miles y miles de millones de dólares", dijo Trump sobre Venezuela. Luego sugirió que una situación similar podría repetirse con Irán: "Eso ocurrirá también con Irán", concluyó.

LB/MSS