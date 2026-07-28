Caso $LIBRA: revelan los vínculos entre el jubilado y el empresario cripto que recibieron millones de Hayden Davis

La investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA puso bajo la lupa a dos figuras que habrían funcionado como intermediarios para recibir fondos enviados por Hayden Davis, el empresario cripto señalado como uno de los responsables del proyecto. Se trata de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años, y Camilo Rodríguez Blanco, un divulgador colombiano de activos digitales.

El empresario Hayden Davis, promotor de la criptomoneda $Libra, junto al presidente Javier Milei

Según la investigación judicial, ambos aparecen vinculados a billeteras que recibieron transferencias por varios millones de dólares en los días previos al lanzamiento de $LIBRA. Los movimientos de dinero, que rondan los US$ 5 millones, son analizados por la Justicia para determinar cuál fue el rol de cada uno dentro del esquema.

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Las conexiones entre ambos no se limitarían a las operaciones con criptomonedas. Comparten abogado en la causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py y también aparecen relacionados por una propiedad, sociedades comerciales y vínculos familiares.

Las transferencias de Hayden Davis y el recorrido del dinero

El 30 de enero de 2025, horas después de una reunión con Javier Milei y Mauricio Novelli en la Casa Rosada, Hayden Davis realizó transferencias hacia billeteras vinculadas a Mellino. El empresario había viajado a Argentina en un encuentro en el que, según trascendió, se firmó un acuerdo confidencial.

De acuerdo con la investigación del fiscal Eduardo Taiano, dos billeteras atribuidas a Davis enviaron cada una 507.000 USDC —una criptomoneda estable vinculada al dólar— a una billetera asociada a Orlando Mellino.

Diego Mellino, hijo de Orlando, el jubilado que recibió un millón de dólares de Hayden Davis en el marco del Caso $Libra

En menos de tres horas, Mellino transfirió la totalidad del dinero, unos US$ 1.015.000 en criptomonedas, hacia otra billetera identificada como CPE22. Para los investigadores, esa operación podría haber funcionado como una "rampa de salida", es decir, un mecanismo para convertir los activos digitales en dinero tradicional.

La Justicia también analiza otras dos billeteras, identificadas como CPS 10 y CPS 16, que recibieron transferencias de Davis por US$ 1,9 millones cada una. Luego, esos fondos fueron derivados hacia Rodríguez Blanco.

El vínculo entre Rodríguez Blanco y la familia Mellino

Camilo Rodríguez Blanco se presentaba públicamente como un especialista en criptomonedas y daba charlas sobre activos digitales. Sin embargo, su nombre quedó vinculado al expediente cuando los investigadores detectaron movimientos relacionados con el dinero enviado por Davis.

Según una investigación periodística, Rodríguez Blanco tenía relación con Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino. Fuentes citadas en esa investigación sostienen que Diego habría tenido un rol más relevante que su padre dentro de las operaciones bajo análisis.

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Diego Mellino trabaja en el área de la quiropraxia y, junto a su madre Susana Georges, participó en la creación de distintas sociedades y cuentas bancarias en Argentina, España y Estados Unidos. Entre ellas aparecen firmas como Opel 24 TC S.L, Milenio Up S.L, Globalizing ATH, ORDI INC., Los Mejores del Tablón S.R.L. y Modo Domo LLC.

Esta última empresa ya había quedado bajo investigación en una causa de la Justicia de Campana por presunto contrabando agravado y lavado de activos mediante maniobras de subfacturación.

Una casa en Vicente López y un abogado en común

Otro de los nexos detectados entre Rodríguez Blanco y los Mellino es una propiedad ubicada en Florida, Vicente López, donde el empresario colombiano habría vivido entre 2023 y 2025.

Se trata de una casa de unos 70 metros cuadrados que Rodríguez Blanco alquilaba por alrededor de US$ 700 mensuales. Según la investigación, Susana Georges intentó vender esa propiedad, aunque la operación no se concretó.

Además, ambos están representados por el mismo abogado en la causa de Comodoro Py: Matías Ledesma, quien también defiende al vocero presidencial Manuel Adorni en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El dinero que llegó a Novelli y la ganancia previa al lanzamiento

Según la hipótesis de la fiscalía, parte de los fondos enviados por Davis terminó llegando a integrantes vinculados al proyecto $LIBRA. Uno de los movimientos analizados indica que Rodríguez Blanco transfirió US$ 695.000 desde una billetera asociada a él hacia otra utilizada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en el evento Tech Forum.

En total, las billeteras relacionadas con Davis habrían desembolsado cerca de US$ 5,7 millones hacia distintos actores vinculados a la investigación.

Mauricio Novelli y Javier Milei

Además, los investigadores analizan otra maniobra atribuida a Rodríguez Blanco. Según la causa, una billetera vinculada a él habría comprado tokens de $LIBRA antes de la publicación de Javier Milei que impulsó la criptomoneda y los habría vendido antes del derrumbe del activo.

Esa operación le habría permitido obtener una ganancia cercana a los US$ 180.000, según los datos incorporados al expediente.

La Justicia continúa reconstruyendo el recorrido de los fondos para determinar quiénes participaron del esquema, qué función cumplió cada intermediario y si existió uso de información privilegiada antes del lanzamiento de $LIBRA.

LB/MSS