Quiénes se disputan en el peronismo bonaerense la sucesión de Axel Kicillof

Con la imposibilidad de reelección del gobernador Axel Kicillof, quien acumuló dos períodos al frente de la provincia de Buenos Aires (PBA), algunos intendentes del peronismo comenzaron a moverse para lograr la sucesión del líder del Movimiento Derecho al Futuro. Entre ellos se destacan Jorge Ferraresi, Mariel Fernández, Leonardo Nardini, Julio Alak y Gabriel Katopodis, que si bien no ejerce como jefe comunal (es ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de PBA), también suena como posible candidato.

Para algunos, la estrategia consistirá en recorridas y encuentros en distintos puntos del territorio, para otros, mostrar su gestión al frente de su distrito será la manera de buscar encantar al electorado. Más allá de las modalidades de cada uno, está claro que el PJ se prepara para defender la provincia con uñas y dientes frente al embate de La Libertad Avanza (LLA), que se dispone a ampliar su poder en un terreno históricamente peronista.

El primero en lanzarse a la carrera fue Jorge Ferraresi, quien a principios de julio dejó el mando de Avellaneda a su esposa —y jefa de Gabinete local—, Magdalena Sierra, con el propósito de abocarse de tiempo completo a recorrer la provincia. El dirigente, que gobernó el distrito desde 2009, cree que la mejor manera de captar votos es visitar los municipios gobernados por la oposición. Por eso estuvo el miércoles pasado en Tres de Febrero, donde gobierna Rodrigo Aybar, quien pertenece a la estructura de Diego Valenzuela, el primer dirigente del PRO que dio el salto a LLA para ser senador bonaerense.

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Allí, Ferraresi encabezó un “Encuentro de la Militancia” junto a la diputada provincial Ana Balor, a quien busca posicionar para disputar la intendencia de la localidad a los libertarios. El dirigente avellanedense sostuvo que los municipios deben fortalecer sus recursos propios para reducir la dependencia de los fondos coparticipables y tomó como ejemplo la evolución de las cuentas públicas de su propio partido.

El ex intendente explicó que, cuando asumió la gestión, los recursos provenientes de la coparticipación representaban el 25% de los ingresos del municipio, mientras que en la actualidad ese porcentaje se ubica en torno al 8%. A partir de ese diagnóstico, planteó la necesidad de revisar la estructura tributaria de los gobiernos locales.

En su discurso Ferraresi también deslizó una referencia a la interna del peronismo. Al preguntar cuál era el principal problema que atravesaba la sociedad y recibir como respuesta la situación económica de las familias, afirmó que “para algunos compañeros el problema es otro” La frase fue interpretada como una alusión a la campaña “Cristina Libre” y a la postura del kirchnerismo, que sostiene que, para enfrentar a Javier Milei, la expresidenta debe recuperar su libertad e incluso volver a competir como candidata.

Ferraresi visitará San Nicolás y Chivilcoy la próxima semana, mientras que el 5 de agosto estará en San Miguel. Luego estará en Tandil, el 14, y en Necochea, el 15 de ese mismo mes.

Leonardo Nardini la “renovación generacional” del peronismo

Leonardo Nardini gobierna Malvinas Argentinas desde 2015, excepto entre 2021 y 2023, cuando fue ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial de Kicillof. Fuentes de su entorno confirmaron a PERFIL que tiene intenciones de competir para suceder al gobernador bonaerense: “Leonardo es parte del recambio generacional que necesita el peronismo bonaerense y tiene la voluntad de dar ese paso”.

Para su entorno, el recambio no sería solo generacional, sino también de tipo de gestión: “El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 40 años”. Y agregaron que es necesario incluir herramientas como la Inteligencia Artificial para “agilizar los procesos, los trámites que necesita resolver la gente”.

Además, cuestionaron que todos los gobernadores de PBA de los últimos 25 años no sean oriundos de la provincia: “Es momento de contar con representantes que conozcan y vivan los problemas de los bonaerenses”.

Frente a la consulta de PERFIL sobre si Nardini apoyará abiertamente una eventual candidatura presidencial de Kicillof, en su entorno fueron cautos: “Los liderazgos se fortalecen cuando hay diálogo y consenso. Las PASO son un mecanismo válido para que se diriman las candidaturas”. Por otra parte, aseguraron que “Leonardo cree que la unidad nunca puede construirse solamente alrededor de una persona” y en ese marco subrayaron: “Todos tenemos la responsabilidad de bajar los niveles de confrontación y poner por delante aquello que nos une”.

Gabriel Katopodis: la gestión como eje de posicionamiento electoral

Gabriel Katopodis es, tal vez, la figura más conocida por el electorado bonaerense. Pasó por tres niveles de gobierno: municipal, provincial y nacional. Se destacó por tener la capacidad de diálogo necesaria para unir diferentes posiciones y hoy, tras haber dejado la intendencia del partido de San Martín y estar al frente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de PBA admite que tiene el deseo de gobernar la provincia.

Ante PERFIL, fuentes cercanas al exjefe comunal aseguraron que “se está hablando con la mayor cantidad de electores para tener la posibilidad de ganar en 2027 a nivel nacional y obviamente dar pelea en la provincia”. En cuanto a la manera de elegir al candidato, coinciden con la visión de Nardini: “El mejor camino es que haya una PASO y que en esa instancia se elija al candidato. Nosotros vamos a trabajar para buscar ampliar esa oferta con el ministro a la cabeza”.

Destacaron también la voluntad de diálogo de Katopodis: “Cada dirigente va a buscar posicionarse. La diferencia de otras épocas es que, todos los que están con expectativas de gobernar la provincia de Buenos Aires tienen muy buen diálogo entre ellos. Katopodis dialoga permanentemente con Ferraresi, con Mariel Fernández y también con otros jefes comunales. Sabemos que la provincia de Buenos Aires es como 'la madre de las batallas', entonces es natural que varios intendentes comiencen a buscar posicionarse”.

Esa capacidad de dialogar de Katopodis también incluye al kirchnerismo. Ante este medio aseguraron que “si el kirchnerismo quiere competir, debe participar como todos los sectores en una PASO y no vemos motivos para pensar que no vayan a querer ser parte de la discusión”.

Mariel Fernández: la intendenta de Moreno quiere ser gobernadora

Mariel Fernández tiene en su haber un logro que no es menor: es la primera mujer electa para gobernar Moreno. Perteneciente al Movimiento Evita, llegó a la intendencia en 2019 cuando apoyó la candidatura a presidente de Alberto Fernández y de vicepresidente de Cristina Kirchner.

Fuentes cercanas a la jefa comunal confirmaron a PERFIL que “tiene la intención de ser gobernadora y competirá en las PASO si hace falta”. Pero también aclararon que “trabaja para que haya unidad y se resuelva por consenso el candidato o candidata que esté en mejores condiciones”.

Sus allegados confirman que "Mariel quiere gobernar para hacer transformaciones reales como hizo en Moreno, no simplemente administrar". Y sobre el respaldo a Kicillof para la presidencia dicen "A Axel lo apoya, al menos ahora que es el único candidato".

Para los próximos meses, la intendenta tiene un cronograma de visitas que incluye Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata.

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