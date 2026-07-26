Ni los homenajes a Eva Perón logran la unidad de los distintos sectores del peronismo

Ni la conmemoración por los 74 años de la muerte de Eva Perón, una de las líderes indiscutidas del movimiento justicialista, unirá esta vez a las distintas vertientes peronistas en un mismo acto. La foto de la unidad, mientras el partido busca reconfigurarse para transformarse en una alternativa el año que viene que le permita acceder nuevamente al poder, deberá esperar.

Este domingo 26 de julio en las diferentes actividades que se organizaron no se reunirán los principales referentes partidarios. Cada uno hará el homenaje por su lado.

El sábado se hizo una vigilia de la militancia frente al departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria luego de ser condenada en la Causa Vialidad. En la esquina del ya célebre departamento se erigió un altar con diversas imágenes de Evita en el que no faltaron velas, flores, estampitas y el pedido para que Cristina quede en libertad. La exmandataria se asomó al balcón para saludar a sus seguidores y se animó a bailar y a cantar el tema “Razón de vivir”, de Víctor Heredia.

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Algo similar, otra vigilia, ocurrió en La Plata ya que en la Plaza Moreno frente a la Catedral, Florencia Santout, quien dirige el Instituto Cultural de la provincia, fue una de las principales asistentes en una jornada que se denominó “Evita eterna, Cristina libre”.

“Como Eva Perón. Como Néstor y Cristina, los grandes líderes viven en el corazón de millones. No existe odio ni mafia judicial que pueda borrarlos de la memoria colectiva”, escribió la funcionaria camporista que aspira a pelear por ser candidata a la gobernación en 2027, en su cuenta de X.

Peronismo bonaerense: se acelera la carrera por la sucesión de Axel Kicillof y comienzan los movimientos rumbo a 2027

En la provincia de Buenos Aires los actos serán este domingo. Uno estará organizado por el actual intendente de La Plata, Julio Alak, quien también preside el PJ local y se realizará al mediodía en la misma Plaza Moreno en la intersección de las calles 14 y 53 de la capital bonaerense, donde existe un monumento a Juan Domingo Perón y a Evita. Está confirmado que irá a ese lugar el gobernador Axel Kicillof y que también participarán autoridades municipales, provinciales y nacionales, gremialistas y organizaciones sociales.

Impulsada por la Secretaría de la Mujer del PJ bonaerense que preside la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, comenzará a las 19 una misa en la Catedral de esa localidad del oeste del conurbano y media hora más tarde habrá una tradicional marcha de antorchas que irá desde el Palacio Municipal hasta el Boulevard Evita. Si bien fueron invitados formalmente tanto Kicillof como Máximo Kirchner, es poco probable que ambos asistan. La última vez que mantuvieron contacto fue el 7 de junio en Villa Domínico cuando debieron ocuparse del armado del velatorio del Indio Solari.

Desde el Frente Renovador que responde a Sergio Massa no se conoció la realización de ningún homenaje. Si otros dirigentes del peronismo como Jorge Ferraresi (quien renunció como intendente de Avellaneda con la intención de ser el representante del sector en la lucha por la gobernación el año que viene), Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, Mayra Mendoza (legisladora provincial y exintendenta de Quilmes) y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, rendirán su propio tributo a “la abanderada de los humildes”.