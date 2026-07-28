La relación entre Milei y el FMI cambió: el análisis sobre el nuevo vínculo con Kristalina Georgieva

El respaldo público de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, al rumbo económico argentino representa, según el economista Pablo Ferrari, un escenario inédito en la relación entre el organismo y el país. Para el especialista, el gesto político trasciende las declaraciones y también se refleja en la cercanía institucional que mostró la visita oficial.

"Hay un acuerdo fundamental y que, junto con las exigencias del FMI, por ejemplo, reforma previsional nuevamente, aclarando que, bueno, el camino viene por acá, por este rumbo económico", sostuvo Ferrari, al remarcar que, a diferencia de otros períodos, el actual Gobierno no resiste los planteos del organismo internacional, sino que comparte buena parte de su agenda.

Un nuevo vínculo entre el Gobierno y el FMI

Ferrari destacó que la imagen de Georgieva participando de actividades oficiales tiene un fuerte contenido simbólico y consideró que el contexto internacional también influye en la relación entre la Argentina y el Fondo. En ese sentido, señaló que el escenario debe analizarse junto con otros factores geopolíticos y económicos.

El economista recordó que, desde el ingreso de la Argentina al FMI en 1956, la mayoría de los gobiernos mantuvieron tensiones con el organismo. Sin embargo, afirmó que hoy existe un cambio de paradigma.

Reservas, reforma previsional y señales del mercado

Consultado sobre las demandas que el Fondo mantiene hacia la Argentina, Ferrari explicó que una de las principales exigencias continúa siendo la acumulación de reservas internacionales. Sin embargo, advirtió una contradicción en el mensaje de Georgieva.

"Argentina tiene que acumular reservas, paralelamente dijo que no veía en el horizonte un problema viario, con lo cual, desde mi punto de vista, eso es contradictorio", expresó. Además, sostuvo que la reforma previsional y una eventual reforma del Banco Central forman parte del esquema de transformaciones que impulsa el FMI para consolidar el programa económico.

En relación con la reciente ampliación de la brecha cambiaria, Ferrari señaló que el comportamiento del dólar contado con liquidación (CCL) refleja expectativas del mercado sobre el futuro de la economía.

"Eso significa que uno está dispuesto a pagar más para llevarse un dólar del exterior que dejarlo localmente, lo cual habla un poco de, por lo menos, alguna previsión, alguna prevención respecto de lo que puede pasar acá", explicó.

Finalmente, vinculó esas expectativas con recientes declaraciones del vocero presidencial sobre una posible suba del tipo de cambio y concluyó que esos mensajes pueden influir en las decisiones de los inversores y en la demanda de cobertura cambiaria.