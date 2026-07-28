Quiénes son los 10 empresarios argentinos que cenaron con Kristalina Georgieva durante su visita al país

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvo una cena privada con diez empresarios argentinos durante su visita oficial a Buenos Aires. El encuentro reunió a representantes de sectores estratégicos como finanzas, energía, minería, siderurgia, tecnología, real estate y comercio electrónico, con el objetivo de intercambiar visiones sobre la actualidad económica del país.

La reunión se llevó a cabo al finalizar la primera jornada de actividades de Georgieva en la Argentina. Durante el día, la titular del organismo internacional se reunió con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, otros funcionarios nacionales y participó de un encuentro académico. El clima del encuentro con los empresarios fue positivo y estuvo enfocado en los desafíos de la próxima etapa del programa económico.

Qué empresarios participaron de la cena con Kristalina Georgieva

La cena contó con la presencia de referentes de compañías vinculadas a sectores considerados clave para la economía argentina y la generación de inversiones.

Pierpaolo Barbieri , fundador y CEO de Ualá .

, fundador y CEO de . Jorge Brito , presidente de Banco Macro .

, presidente de . Isela Costantini , asesora estratégica y ex presidenta de Aerolíneas Argentinas y General Motors Argentina.

, asesora estratégica y ex presidenta de Aerolíneas Argentinas y General Motors Argentina. Eduardo Elsztain , presidente de IRSA .

, presidente de . Mariana Schoua , presidenta de AmCham Argentina .

, presidenta de . Marcos Bulgheroni , Group CEO de Pan American Energy (PAE) .

, Group CEO de . Martín Pérez de Solay , CEO de Glencore Argentina .

, CEO de . Daniel Novegil , referente de Ternium .

, referente de . Juan Martín de la Serna , presidente de Mercado Libre Argentina .

, presidente de . Catalina Cascio, ejecutiva de Ferrosider.

De acuerdo con una persona con conocimiento directo del encuentro, citada por Bloomberg Línea, la reunión fue "muy constructiva" y mostró a una Kristalina Georgieva especialmente optimista respecto del rumbo económico argentino.

Según esa misma fuente, la titular del FMI sostuvo que la Argentina atraviesa uno de sus mejores momentos desde su perspectiva y puso el foco en la necesidad de consolidar el crecimiento económico durante la próxima etapa del programa.

Qué temas analizaron durante el encuentro

Durante la cena se abordaron los desafíos que enfrenta la economía argentina en la etapa que sigue al proceso de estabilización macroeconómica. Según trascendió, Georgieva destacó la importancia de que el crecimiento alcance a distintos sectores de la economía y señaló que la consolidación del programa depende de mantener el rumbo de las políticas económicas.

El intercambio también permitió conocer la visión del sector privado sobre el clima de inversiones, la generación de divisas y las perspectivas de los principales sectores productivos del país.

Cómo continúa la agenda de Kristalina Georgieva en la Argentina

Tras la cena con empresarios, la directora gerente del FMI tiene previsto visitar Vaca Muerta junto al ministro Luis Caputo, donde además mantendrá reuniones con empresarios y representantes del sector energético.

Una vez finalizada su agenda en la Argentina, Georgieva partirá hacia Uruguay, donde continuará con su gira por la región.