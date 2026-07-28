La visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a Argentina generó un fuerte impacto político y económico. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

Ariel Maciel recordó que no es habitual que un titular del FMI visite específicamente Argentina. “Porque si pensamos en visitas del número uno del Fondo Monetario Internacional, nos tenemos que remontar a Christine Lagarde cuando vino a la Argentina durante la gestión Macri, pero no lo hizo para visitar al país específicamente, sino en el marco de un evento internacional”, planteó.

Kristalina Georgieva tuvo un encuentro con los ministros del Gobierno

Asimismo, consideró especialmente relevante que Georgieva haya participado de una reunión de Gabinete Ampliado: “Además participó de una reunión de Gabinete Ampliado. O sea, los ministros del gobierno le explicaron a Georgieva qué cosas estaba haciendo el Gobierno y hacia dónde iba”.

Para Maciel, esa participación plantea interrogantes sobre el vínculo entre el organismo y la administración de Javier Milei. “Prácticamente, lo de ayer fue el lanzamiento de la campaña de reelección de Javier Milei, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional”, resaltó.

La llamativa del FMI con el gobierno de Javier Milei

A su vez, cuestionó que el FMI tenga un nivel de coordinación tan estrecho con el Gobierno: “Generalmente, el Fondo lo que hace es proponer determinadas condiciones para que un gobierno pague la deuda, pero cada gobierno tiene la condición de poder decidir si lo acepta o no, o lo acepta de manera completa, ya la coordinación absoluta parece un co-gobierno”.

El entrevistado también puso el foco en los temas que la titular del FMI evitó responder durante su conferencia de prensa. “Pero no respondió todo lo que le habían preguntado”, expresó. Entre esos temas, mencionó las reformas que el organismo internacional viene reclamando: “El fondo son las reformas que el Gobierno no hizo”.

Además, destacó la preocupación por el empleo informal y la situación de las pequeñas y medianas empresas: “Habló, sí, de la necesidad de que las PyMEs vuelvan a tener actividad, porque son las que generan empleo”.