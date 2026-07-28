Carlos Castagnani: “El discurso del Presidente fue reafirmar el compromiso con el campo argentino”

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, evaluó en Canal E el discurso de Javier Milei en la inauguración de la Expo Rural 2026, el futuro de las retenciones, la infraestructura que necesita el campo y los cambios que impulsa el Gobierno en el sector agropecuario.

Sobre el discurso presidencial en La Rural, Carlos Castagnani consideró que no hubo anuncios concretos y destacó el respaldo al sector agropecuario. “El mensaje o el discurso del Presidente creo que fue un reconto y a su manera de las medidas que tomó hacia nuestro sector, también una mirada de la actualidad de nuestro sector y más que nada reafirmar el compromiso que ha tomado desde el inicio de su mandato con el campo argentino”, planteó.

La diversidad económica implicaría un alivio para el agro

En relación con la apuesta del Gobierno por sectores como la energía y la minería para impulsar la economía y eventualmente avanzar en una reducción de las retenciones, respaldó una mayor diversificación productiva: “La diversidad económica siempre es buena y lamentablemente el campo fue siempre la rueda de auxilio o la caja de Pandora que cuando había dificultades o malas políticas, bueno, aumentaban las retenciones o inventaban un impuesto nuevo”.

Sobre la misma línea, Castagnani agregó que, “creo que si logramos la minería, todas las otras economías que tengan un buen objetivo y logren sus cometidos, es bueno para el país y por supuesto que para nosotros como sector también”.

El Gobierno todavía no se hizo cargo de los reclamos del interior del país

Asimismo, defendió las recorridas que realiza CRA por el interior del país y destacó la importancia de conocer directamente las necesidades de los productores. “Cuando uno visita el lugar tiene mucho más fundamento, mucho más aval. A los reclamos van las necesidades que le hacen llegar a las autoridades”, resaltó.

En ese sentido, el entrevistado describió las dificultades de infraestructura que encontró en distintas regiones: “Cuando recorremos este interior profundo que tiene un potencial enorme que no lo estamos aprovechando, vemos rutas intransitables, rutas en el norte de nuestro país que de noche no se pueden transitar”.

También cuestionó la presión tributaria en los distintos niveles del Estado. “Cuando hablamos de impuestos nosotros siempre nos referimos a los impuestos nacionales pero también hay impuestos provinciales y municipales que son muy dañinos a las economías regionales”, expresó.