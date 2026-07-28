Mercado argentino: por qué la mejora de la macro ya no alcanza para impulsar las inversiones

El analista de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, dialogó con Canal E y evaluó que a pesar de un escenario macroeconómico más ordenado y del respaldo explícito de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el mercado argentino no logra recuperar el impulso que muchos inversores esperaban.

"Es una posibilidad ya de pensar en eso, en que no lo haya, quizás ya un poco estuvo puesto en precio en la recuperación del año pasado, con las elecciones de medio término ganadas por el Gobierno, pero al mercado ya no le alcanza quien está en el poder, sino, bueno, que mejore también la actividad", sostuvo Leonel Búccolo.

Se recupera la macro pero a costa de una caída del consumo

Asimismo, explicó que la economía muestra una recuperación desigual, con algunos sectores creciendo mientras el consumo continúa debilitado: "Tenemos una economía que está funcionando en forma de caco, en algunos sectores que están recuperando, pero el consumo no, tenés la macro ordenada, pero obviamente a costa de tener un consumo bastante debilitado".

En ese contexto, Búccolo señaló que el mercado financiero ya no encuentra catalizadores suficientes para seguir avanzando y recomendó prudencia. "Nosotros sinceramente ya lo estamos mencionando por la forma con la que trabajamos con los clientes, con los inversores, que empiecen a revisar las carteras, que empiecen a ver desde dónde venimos, un poco mirar para atrás", explicó.

El factor electoral empezará a tomar relevancia sobre el mercado

Además, advirtió que el escenario político volverá a ganar protagonismo conforme avance el calendario electoral: "Si bien falta todavía, en un contexto donde el mercado, la verdad que puede ser que no esté esperando ningún driver y si seguimos así, en algún momento vamos a empezar a hablar de riesgo político, ruido político, más volatilidad y el mercado en ese punto ya sí tiene más para caer que para ni siquiera te digo mantenerse."

Ante este panorama, el entrevistado considera que la estrategia debe cambiar. Ya no se trata solamente de buscar altas ganancias en acciones locales, sino de diversificar riesgos. "No siempre se puede ganar en la bolsa y menos en Argentina", resumió.

Por eso recomienda reducir exposición en activos argentinos y aprovechar instrumentos más defensivos: "Uno después tiene que empezar a diversificar, a tomar ganancias y decir bueno, pensando en pesos compra un bono que ajuste por inflación, incluso una inflación a la baja te va a cubrir con una tasa real o una tasa Tamar, dólares son parte de la cartera y son dólares que dejo sin inversión pero libre de riesgo esperando alguna oportunidad".