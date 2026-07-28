Javier Milei anunciará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei volverá a dirigirse al país por cadena nacional para presentar uno de los proyectos institucionales más importantes de su gestión. El mensaje estará centrado en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa con la que el Gobierno busca fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y consolidar el rumbo de su programa económico.

La exposición presidencial está prevista para el jueves a las 20 y servirá para explicar los principales cambios que el Ejecutivo pretende incorporar antes del envío formal del proyecto al Congreso. Entre ellos figuran una nueva definición de la misión del organismo, la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y mayores resguardos para la estabilidad de sus autoridades.

La reforma redefine el rol del Banco Central

Uno de los principales ejes del proyecto consiste en modificar la misión del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa establecerá que el objetivo prioritario de la entidad sea la preservación del valor de la moneda, dejando atrás el esquema vigente desde la reforma de 2012, que amplió sus funciones hacia la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.

Desde la Casa Rosada consideran que el organismo debe recuperar una independencia más sólida respecto del poder político y concentrarse en garantizar la estabilidad monetaria como objetivo central de su funcionamiento.

El Gobierno busca prohibir el financiamiento del Tesoro con emisión

Otro de los cambios centrales será la incorporación de una prohibición expresa para que el Banco Central vuelva a financiar al Tesoro Nacional mediante emisión de pesos. Para el Gobierno, esta práctica fue uno de los factores determinantes de la inflación registrada durante las últimas décadas.

La intención del Ejecutivo es que esa restricción quede establecida por ley, de modo que futuras administraciones no puedan recurrir nuevamente a la asistencia monetaria para cubrir el déficit fiscal.

Más protección para las autoridades del Banco Central

La iniciativa también contempla un fortalecimiento de la independencia institucional del organismo mediante un endurecimiento de las condiciones para remover a su presidente y a los directores.

Según el proyecto, las autoridades solo podrán ser desplazadas bajo causales específicas previstas por la ley. El objetivo es evitar que cada cambio de gobierno implique una renovación automática de la conducción del Banco Central y brindar mayor previsibilidad a la política monetaria.

En distintas oportunidades, Milei sostuvo que la independencia del Banco Central debe quedar protegida tanto desde el punto de vista funcional como institucional, permitiendo que sus autoridades desarrollen políticas de largo plazo con mayor estabilidad.

Una reforma que forma parte del paquete económico

La modificación de la Carta Orgánica integra el conjunto de reformas económicas que el Gobierno prevé enviar al Congreso. El paquete incluye además iniciativas vinculadas con el mercado de capitales, el régimen de inocencia fiscal, el sistema de seguros y nuevas reglas de disciplina fiscal.

En la Casa Rosada consideran que la cadena nacional permitirá explicar una reforma de alta complejidad técnica y, al mismo tiempo, instalar políticamente una iniciativa que el oficialismo considera estructural para el futuro de la economía argentina.

Tras el mensaje presidencial, el Ejecutivo finalizará la redacción definitiva del proyecto y lo enviará al Parlamento, donde comenzará un debate que el Gobierno anticipa como uno de los más relevantes del segundo semestre en materia económica e institucional.