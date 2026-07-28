Licitación de deuda: anticipan qué puede pasar con el AO29 y advierten sobre el dólar

El economista, Lionel Fernández, en comunicación con Canal E, analizó que la Secretaría de Finanzas realizará una nueva licitación de deuda en pesos con una segunda emisión del bono AO29 y nuevos instrumentos duales.

Fernández destacó el éxito de las colocaciones anteriores y explicó que, “ese es el segundo jueves, aparte del AO29 que fue un éxito total, lo que es el 28 y el 27”. Además, recordó que, “el AO27 está rindiendo mucho menos que un bono de Estados Unidos”, mientras que el AO28 mantiene un mayor rendimiento por incorporar riesgo político al vencer durante el próximo mandato presidencial.

Cuáles son las novedades de la licitación

Entre las novedades de la licitación mencionó un nuevo bono dual y explicó que, “están los bonos estos duales, bueno, ahora está Tamar o DOL”, además de nuevas letras y reaperturas de instrumentos que buscarán renovar los vencimientos de deuda.

Respecto de la estrategia de inversión, Fernández señaló que la renta fija y la renta variable responden a dinámicas distintas. Sobre las acciones energéticas explicó que, “si el petróleo sube, obviamente pasa lo contrario, sube Pampa, sube YPF, sube Vista”, mientras que advirtió que el sector financiero continúa enfrentando dificultades por el deterioro del crédito.

Cada vez es menos el préstamo que se otorga en Argentina

En ese sentido, sostuvo que, “el préstamo en la Argentina, a nivel país, es poquito del PBI lo que se presta en Argentina” y remarcó que el sistema financiero deberá asumir mayores riesgos para expandir el crédito. También describió cómo operan las entidades ante el incremento de la morosidad: “Limpian ese mal crédito, lo ponen como incobrable y lo venden a estas gestoras”.

Sobre la posibilidad de que parte de la deuda no renovada termine presionando sobre el tipo de cambio, el entrevistado descartó un escenario de tensión inmediata y aseguró que las declaraciones oficiales fueron mal interpretadas. “Para mí, obviamente, lo tomó los periodistas y los medios fuera de contexto”, afirmó sobre los dichos del vocero presidencial respecto de un dólar más alto.