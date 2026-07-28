Roberto Rojas cuestionó el programa económico: “Lamentablemente, el modelo no está dando respuestas”

El economista, Roberto Rojas, habló con Canal E y analizó que la caída del consumo masivo continúa afectando a la economía argentina y refleja el deterioro del poder adquisitivo de los hogares.

“El consumo masivo tuvo una caída del 2,7% y en el acumulado del año vamos en el 3%. Recordemos que comparado con el 2023 venimos con una caída más que importante, puesto que es cercana al 18%”, explicó Roberto Rojas. En ese sentido, señaló: “Esto implica que las familias tienen que administrar muy bien para llegar a fin de mes”.

La pérdida del poder adquisitivo y su impacto en el consumo

Luego, manifestó que el deterioro del consumo está directamente relacionado con los ingresos: “Es el reflejo de la caída de los salarios reales en realidad”.

Rojas consideró que el comportamiento de algunos sectores durante eventos deportivos no modifica la tendencia general. “La reunión de la familia en lo que es alimento, aún así sigue siendo una burbuja y sigue manteniéndose la tendencia a la caída en general”, resaltó.

Falta de resultados en el modelo económico

Asimismo, cuestionó el impacto del modelo económico sobre la actividad productiva: “Lamentablemente lo que vemos es que el modelo no está dando respuestas, porque este apuesta sobre todo a minería, energía y sector agroexportador”.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó que, “es el famoso efecto derrame donde no se va a dar”, en referencia a la posibilidad de que el crecimiento de determinados sectores termine impulsando al resto de la economía.

Respecto de las reformas tributarias y laborales impulsadas por el Gobierno, sostuvo que no generarían un efecto inmediato sobre el consumo. “Desde mi punto de vista no va a ser un impacto, por lo menos en el corto y mediano plazo, para los consumidores”, expresó.